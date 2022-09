Porrista de la NFL fue despedida solo por tener OnlyFans y ahora es millonaria

Cada vez escuchamos más historias de personas que se unen a OnlyFans y cambian su vida radicalmente al vender contenido íntimo y exclusivo. Este fue el caso de Kristin Elise, una porrista de la NFL que fue despedida por crear contenido para la plataforma.

La joven trabajaba para los Colts de Indiápolis como porrista, sin embargo buscaba generar algo de ingreso extra con la plataforma de OnlyFans desde que fue lanzada en 2016.

Sin embargo, cuando el equipo se enteró de esta actividad, decidió despedirla.

“Comencé a poner mis fotos de modelaje en OnlyFans cuando se lanzó por primera vez en 2016, después de haber hecho sesiones de desnudos durante más de cinco años. La organización me envió un correo electrónico avisándome que me dieron de baja del equipo de porristas. Me sentí desconsolada”, reveló Kristin.

El despido le afectó mucho, ya que amaba su trabajo como porrista y los dueños del equipo preferían no estar relacionados con este tipo creadores de contenido.

Sin embargo, la noticia del despido se empezó a hacer muy conocida, lo cual le brindó mucha más popularidad y crecimiento en la plataforma, por lo que miles y miles de personas se empezaron a unir a su perfil.

De porrista de la NFL a estrella de OnlyFans

Aunque al salir del equipo, la porrista estaba muy preocupada por sus ingresos, su crecimiento en OnlyFans le permitió tener estabilidad hasta un punto en el que sus ingresos se volvieron suficientes para llevar una vida de lujo.

A través de su cuenta, aprovecha sus habilidades de porrista para generar un contenido único y es así como ha logrado acumular una cantidad de 4 mil suscriptores y cada uno de ellos debe proporcionar un pago mensual de 20 dólares.

Además de tener altos ingresos, Kristin ha formado una comunidad que la llena de comentarios positivos y mucho apoyo, de hecho OnlyFans no es la única plataforma en la que crece constantemente, ya que en Instagram ya cuenta con más de 160 mil seguidores.