Revelan exigencias de Raquel Argandoña para abrir puertas de su casa en La Divina Comida

Un antiguo refrán dice “con plata baila el monito”. Justamente, por esa sería la razón por la cual Raquel Argandoña habría aceptado abrir las puertas de su casa para participar en el programa de Chilevisión “La Divina Comida”, puesto que según informaron desde “Me Late”, ha sido la invitada mejor pagada hasta el momento.

“Sin duda Raquel Argandoña es hasta el momento la mejor pagada de todas las comensales que han ido alguna vez a La Divina Comida”.

Incluso, indicó que la cifra es tan alta, que nadie del canal sabe cuánto es el dinero que recibió, el cual normalmente no supera el millón de pesos por participante.

“Me dijeron que es la mejor pagada, porque incluso saben solo tres personas en Chilevisión cuánto recibió por ser invitada”, reveló.

Además, el panelista de farándula ,señaló que en una de las cláusulas solicitó que “todo el equipo, sus invitados, la producción, toda la gente que iba a llegar a su casa, no podían tocar absolutamente nada ni pasarlo a llevar, porque ella resguarda mucho su hogar”.

Por lo mismo, “hizo un ritual antes y después de cada grabación”, por el tema de las energías y las buenas vibras, aseguró respecto a Raquel, quien tiempo atrás señaló que “no quiero que se sienten en mi mesa gente que me caiga mal, aunque me paguen lo que me paguen (...) yo elijo a mis invitados”.

En el último capítulo, la mamá de Kel Calderón compartió junto a Patricio Sotomayor, Leo Rey y Geraldine Neary.

“Cero conflictiva”

Según informaron desde fuentes al interior de Chilevisión a Publimetro, Raquel Argandoña no habría realizado mayores exigencias “ha sido una de las invitadas más simpáticas que hemos tenido en el programa, cero conflictiva. Nunca vetó a nadie, fue super amorosa”, señalaron.