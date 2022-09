Sigrid Alegría en picada contra su exesposo: “Él me informa que soy su niñera”

La actriz nacional Sigrid Alegría hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram, donde expuso un mail que le envió su exesposo Juan Andrés Ossandón. Desde su separación, la actriz ha expuesto las dificultades que ha tenido con él, como el pago de pensión alimenticia.

El correo electrónico decía: “Hola, te escribo para informar que estoy en Ciudad de México hasta el jueves. Entonces este día miércoles, y en forma excepcional, la abuela Gaby los pasará a buscar al colegio y los llevará a su clase de tenis, para luego ir a dejarlos a casa de tu papá (alrededor de las 7 pm). El día viernes los paso a buscar yo al colegio a las 13.30, como siempre, retomando la rutina normal”.

Alegría escribe en tanto su molestia con el mail de Ossandón: “Él me informa que soy su niñera en tiempo que el juzgado de familia decidió darle a los niños con él. Pero él no puede ni se encarga. Sólo me informa”.

Historia de problemas

El año pasado la actriz publicó, para su cumpleaños, que Ossandón le envió flores para su cumpleaños. “No paga la pensión alimenticia hace años, me vació la cuenta bancaria, me ha demandado tres veces, me insulta cada vez que puede”, señaló.

Pero no quedó ahí: “Y ahora me regala rosas rojas diciendo que son de parte de los niños”, añadió en el post.

Así hizo una encuesta en la que preguntó si calificaba como un acto de “violencia” o “locura”.