“Una tontita”: El comentario de Cata Pulido contra Alejandra Valle tras derrota del Apruebo

Sin duda la marraqueta estuvo más crujiente para Patricia Maldonado y Catalina Pulido, quienes celebraron la paliza del Rechazo sobre el Apruebo, en el Plebiscito de salida por la propuesta de nueva Constitución, la cual fue rechazada por casi ocho millones de personas-y criticaron sin compasión a dos de sus acérrimos adversarios, la periodista Alejandra Valle y el abogado Daniel Stingo, en un nuevo capítulo de “Las Indomables” que realizan por Youtube.

Fue durante el análisis del sorpresivo triunfo del Rechazo, cuando la actriz despotricó contra su excompañera del programa de farándula “Intrusos” en La Red, a quien trató de “tontita”.

“Nuevamente hoy día me di el gusto de escuchar una cuña de una tontita, yo pensé que iba a llorar, pero no lloró. Pucha no lloró”, comenzó su irónica intervención.

“¿Sabes lo que dijo, que había ganado el discurso del odio y de intolerancia... yo me pregunto ¿Discurso de odio?. quienes son los que se meten una bandera por el cu...y se la sacan con feca, disculpen lo ordinaria pero eso fue lo que pasó, yo no soy responsable”, señaló.

Además, complementó. “Quienes son los que agreden a los caballitos cuando se dicen animalistas. Quiénes son los que queman e incendian todo Chile cuando se dicen ecologistas? Entonces, no me vengan con tonteras”.

“Yo lo creía inteligente”

Ante esto, Patricia Maldonado, quien reía a carcajadas, aprovechó de repasar a la periodista y a su excompañero del matinal “Mucho Gusto” de Mega, a quien trató de poco inteligente y soberbio.

“Esa fue la pobre Alejandra Valle, que no haya en donde meterse (...) Yo creo que la Alejandra Valle, igual que (Daniel) Stingo, a quien lo conozco y me ha sorprendido enormemente, para mal...Yo lo creía un hombre inteligente, pero me di cuenta que no lo era y tiene una soberbia y un odio dentro. Algo le pasó, que nosotros desconocemos. Y la Alejandra Valle yo creo que busca estar presente, para no morir en el tiempo. Sino, dónde va a trabajar. Esto le ha servido, para... ”, sentenció la opinóloga.