“¡Al fin les puedo contar!”: Tita Ureta confirma que será una de las panelistas de “Juego textual”

Cada vez quedan menos días para el estreno en Canal 13 del programa “Juego textual” y los nombres de las ocho panelistas que acompañarán al animador Sergio Lagos en el estelar de entrevistas se han ido revelando.

Hasta hoy, cinco habían sido las figuras mediáticas que fueron sumadas a las filas del proyecto de la señal privada, a las cuales esta mañana se sumó la periodista Isidora Ureta, quien confirmó la noticia en sus redes sociales.

Tita Ureta se suma a “Juego textual”

“¡Al fin les puedo contar! Soy parte del nuevo estelar de @canal13cl durante los próximos meses”, publicó en Instagram la dueña de una productora televisiva e hija de Emeterio Ureta, quien asume que este nuevo rol de entrevistadora que cumplirá en el renovado programa que emulará al extinto “Acoso textual” será una gran oportunidad en su carrera profesional.

“¡Vamos con todo! espero les guste (el programa)”, afirmó.

Tita Ureta se suma a las panelistas de "Juego textual". Fuente: Instagram @titaureta.

Cabe recordar que, a la fecha, y junto a Tita Ureta, la señal privada de Andrónico Luksic ha confirmado los nombres de la comediante “Chiqui” Aguayo, las actrices Katty Kowaleczko y “Pepi” Velasco; la cantante María Jimena Pareyra, y la periodista Rayén Araya, como las panelistas que tendrá el espacio que se emitirá en horario Prime en una fecha que la producción aún no ha confirmado, pero que se espera sea dentro de las próximas semanas.

“Chiqui” Aguayo: “Me encanta este programa porque está súper enfocado a la entretención, que es algo que hace rato quería volver a hacer. Ya habiendo pasado el estallido y la pandemia, creo que es el momento de que la entretención vuelva a tener un lugar en pantalla”.

“Pepi” Velasco: “Voy a cumplir 61, y por eso aportaré con mi experiencia, buena y mala, mi sentido del humor y mi optimismo, porque soy súper tira para arriba. Siento que la vida siempre tiene cosas positivas, y soy partidaria de reenamorarse y reencantarse con la vida. Esto va a ser bueno para la gente de mi edad que está muy mal”.

Katty Kowaleczko: “Cuando me llamaron para este proyecto, me motivó porque es algo que no he hecho antes. Es un desafío muy grande estar ocho mujeres conversando con un invitado (...) y pienso que no es una tarea menor, porque somos intensas”.

María Jimena Pereyra: “Siempre me va a gustar conocer a las personas y la visión de la gente. Al invitado le voy a poder preguntar todo lo que se me ocurra y saber de diferentes mundos. Somos tan diversos y en eso está la riqueza que somos como humanidad. Suena grandilocuente, pero eso es lo que va a ser este programa y eso es lo que se va a dar en este grupo de chicas”.

Rayén Araya: “Yo creo que siempre reeditar cualquier éxito de canciones, o en este caso de un programa, implica un tremendo desafío, porque hay que actualizarse a lo que hoy está pasando. Y creo que plantearse hoy la posibilidad de tener una conversación entre ocho mujeres diversas que buscamos dar esa cuota de representación a las distintas mujeres que conforman el país, es algo muy importante”.