El apoyo incondicional de su madre ha hecho brillar a Lucerito: las críticas se le resbalan

Lucerito Mijares sin duda está viviendo su mejor momento ahora que ha tenido la oportunidad de ser parte de la gira “Hasta que se nos hizo” al lado de Lucero y Mijares, sus famosos padres.

Recientemente Lucero compartió un video en el que la joven interpreta el tema “Rolling Down the River”, de Proud Mary, mientras ella la acompaña bailando y Mijares toca la guitarra.

Mientras que en el clip se escuchan los gritos y aplausos de la audiencia que presenció el número músical, fanáticos de inmediato inundaron las redes sociales con halagos y buenos deseos para Lucerito.

“Woowwww!!!! Cuánto talento, lo lleva en la sangre, Lucerito ya es una estrella, ha crecido un montón como artista, además de una voz increíble ya camina el escenario con autoridad y hasta se anima a coreografias con su Hermosa Mamá!!! Se te nota en el rostro tu Orgullo X tu niña Adoradaaa!!!! No es para menos!!!!”. “Cuando decida lanzarse como cantante va a romperla como nunca!!. El mundo de fans que va a tener, pero acá las que llegamos primero”. “Diooosss fue la mejor parte de todo el concierto, me emociona estar en los inicios de Lucero Mijares porque estoy segura que ella brillará aún más alto y el ver que ya empieza a adueñarse más del escenario, el que es tan ella misma y bueno todo el amor que tiene del público y unos padres maravillosos, los quieroo infinitamente”, se lee en los comentarios.

Incluso famosos como Tatiana, aprovecharon la oportunidad de reconocer su talento: “Ay la amooooooo que increíble !!!!”, expresó “la Reina de los niños”.

Por supuesto lo que destacó fue el mensaje de Lucero, quien no ha dejado de expresar lo orgullosa que está por su hija.

“Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a mi nena, a nuestra hermosa @luceromijaresoficial adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo lo disfruta, es la MÁS.🌟♥️ Me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado! No me alcanzan las palabras. GRACIAS infinitas por sus aplausos y cariño para ella! 🙌🏼😍 #hastaquesenoshizo #luceromijares @oficialmijares”.

Lucerito ha sido blanco de crueles críticas pero eso no la ha detenido

Y es que más allá de enfocarse en aplaudir lo mucho que ha crecido como artista, los haters sólo se han dedicado a criticar su físico.

La adolescente ha sido captada en varias ocasiones divirtiéndose sobre el escenario junto a su madre, bailando e imitando sus movimientos. Mientras que algunos aplauden su gran carisma y desenvolvimiento escénico, otros llenan las redes sociales de comentarios crueles, sugiriendo que “debería cambiar su estilo” o “ser más femenina”.

Si algo ha dejado claro Lucerito es que es una artista con gran talento y desenvolvimiento escénico. Ella misma ha dicho que su pasión es la música y que se siente cómoda con su estilo.

Quizá sus padres son dos de las figuras más queridas del espectáculo mexicano pero Lucerito ha acaparado la atención por la potencia de su voz.

La adolescente de 17 años comenzó a abrirse camino en el espectáculo en 2019, cuando apareció cantando al lado de su papá, Manuel Mijares, en un video para redes sociales. Los seguidores del cantante quedaron atónitos ante el talento de “La Beba”, como le dicen de cariño y aseguraron que tendría “un futuro brillante en la música”.

Aunque aún no se lanza oficialmente, su gran dedicación y entrega a la música la han llevado a grabar algunos éxitos junto a sus padres como “Vencer al Amor”, “Gloria a ti” y una versión de “El privilegio de amar” que ha sido muy bien recibida por los fans.