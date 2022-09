Foto de Carolina Fadic con Pancho Reyes sorprendió a televidentes de “La ley de Baltazar”

Una curiosa fotografía llamó la atención la noche del martes en el capítulo número 66 de la teleserie de Mega La ley de Baltazar, luego que el personaje Cristina, interpretado por Francisca Imboden, viera una antigua imagen de Baltazar abrazando a su esposa Paula, interpretado por Javiera Hernández, cuando eran jóvenes. Sin embargo, la imagen correspondía a una foto de la fallecida actriz Carolina Fadic junto a Reyes, cuando grabaron la teleserie de TVN “Rompecorazón” el año 1994.

“Conversé con Margarita (Amparo Noguera) para preguntarle si a ella le molestaría que yo salga con Baltazar (Francisco Reyes), y me dijo que no”, leía Cristina en el diario de vida que dejó la mujer del protagonista.

“Todavía no le he dicho nada a mis papás, y no sé qué van a opinar que esté saliendo con el que era el pololo de toda la vida de mi hermana”, continuó.

Fue en ese momento, cuando el personaje de Imboden hojea el diario de vida y se encontró con una foto de juventud Baltazar que llamó la atención en los televidentes más observadores y nostálgicos.

Si bien, la foto original fue modificada, pues aparece el rostro de la actriz Javiera Hernández, la imagen es la misma.

Carolina Fadic y Pancho Reyes, Rompecorazón.

La muerte de Fadic

Fue la madrugada del miércoles 9 de octubre de 2002, cuando la actriz asiste a la primera fiesta que realiza la casa de alta costura Christian Dior en Chile, organizada para el lanzamiento del exclusivo perfume Addict, creado por el diseñador John Galliano. En el lugar, a la actriz se le ve acompañada por su amiga y compañera de trabajo Patricia Larraín, ambas realizaban notas y entrevistas para el programa de espectáculos Primer plano, según testigos, Fadic manifiesta en este evento fuertes dolores de cabeza.1

La actriz se retira poco antes de la medianoche rumbo a su domicilio, ubicado en calle Martín de Zamora, Las Condes, acompañada por su novio, el periodista Eduardo Kuthe. Horas más tarde, a las 0:54 de la madrugada, debido a los fuertes dolores de cabeza que sufre Fadic, Kuthe, su novio, solicita una ambulancia al servicio de Urgencias Help, según consta en los registros de esta Institución. En una entrevista el asesor de Help, Roberto Mardones declara: «[...] La actriz presentó una fiebre altísima, cerca de 41 grados». Fadic tuvo convulsiones mientras se dirigía a la clínica, prontamente sufrió un paro cardíaco, siendo intubada de emergencia. La actriz llegó en estado de inconsciencia a la Clínica Santa María de Santiago, víctima de un accidente vascular encefálico, que le produjo múltiples infartos cerebrales y alzas de temperatura corporal y, 56 horas más tarde, el 12 de octubre de 2002, deja de existir.

El comunicado oficial de la clínica indica que Fadic al ingresar al centro de especialistas, fue evaluada por un equipo de neurología, y se le realizan distintos exámenes que determinan el diagnóstico. El médico de la UTI, el doctor Arturo Schenfel, confirma que se trata de un infarto cerebral y especifica que la actriz padece de una afección nueva que ha aparecido entre la gente más joven, llamada disección de las arterias cerebrales.