Johnny Depp sugirió un extraño destino para Jack Sparrow: su idea fue vetada

Johnny Depp no ha dejado de estar en la mira tras años de juicios con Amber Heard para comprobar su inocencia luego de ser señalado por violentarla. En abril, el jurado finalmente apeló a su favor, lo que ayudó a que el actor retomara su carrera.

A finales de agosto, Depp tuvo una participación especial durante los MTV Video Music Awards y es que si bien no estuvo físicamente presente, su rostro fue proyectado en el cuerpo de un astronauta que flotó sobre el escenario. El actor hizo referencias a su estatus de desempleado y bromeó con “necesitar trabajo”.

“Solo quiero que sepan que estoy disponible para cumpleaños, bar mitzvahs, bat mitzvahs, bodas, velatorios... cualquier cosa que necesiten, lo que sea”, dijo. “Oh, también soy dentista”.

Su participación dividió opinones entre quienes mostraron su apoyo condicional y quienes alegan que no deberían darle tanto espacio pues aunque ganó los juicios, no due declarado inocente.

Tras su regreso al ojo público, han surgido muchas historias alrededor del actor, especialmente sobre su participación en la saga “Pirates of the Caribbean” en la que por más de cinco años dio vida al enigmático Capitán Jack Sparrow.

Un Jack Sparrow diferente al que conocemos

No es ningún secreto que las ideas de Depp sobre el personaje fueron inicialmente controvertidas y que si bien algunas fueron aceptadas, otras terminaron siendo desechadas sin titubear.

Por ejemplo, su decisión de inspirarse en Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones resultó increíblemente fructífera. Depp tomó el estilo del artista al tiempo que agregó su arrogancia distintiva. Curiosamente también aprovechó algunos rasgos de la personalidad de Pepe Le Pew, el zorrillo animado de Warner Bros.

Según Depp, al entonces director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, y a otros ejecutivos no les gustó la versión: “No podían soportarlo. Simplemente no podían soportarlo”, dijo Depp. “Los personajes de Disney de nivel superior [dijeron]: ‘¿Qué le pasa? ¿Es él, ya sabes, una especie de simplón raro?’”.

Además, no pudieron entender por qué Depp lo estaba interpretando de manera tan extravagante. Dijo que le preguntaron: “¿Está borracho? Por cierto, ¿es gay?’. Así que le dije a esta mujer que era de Disney: ‘¿Pero no sabías que todos mis personajes son homosexuales?’ Lo que realmente lo puso nervioso”.

Eventualmente, Eisner aparentemente se exasperó tanto con Depp que declaró que estaba “arruinando la película”, algo de lo que después se arrepintió pues el éxito fue rotundo.

Si bien siempre se llegó a acuerdos para involucrarlo en el desenvolvimiento escénico de este, específicamente el tema de la nariz fue muy cuestionable.

Según The Express, una de las sugerencias de Depp que fue recibida con menos entusiasmo fue la de su falta de nariz.

Sí, el actor quería que Jack no tuviera nariz debido a que la perdió en la guerra. Esto le agregaría un “valor cómico”, según dijo. En sus palabras, al Capitán Jack le “faltaría la nariz y tendría una herida ensangrentada en su lugar”. Esto lo llevaría a tener un miedo constante de enfermar y morir de un resfriado o alguna enfermedad pulmonar.

A pesar de perder esta batalla, Depp logró una representación fenomenal del personaje y junto a sus coprotagonistas Keira Knightley, Orlando Bloom y Geoffrey Rush, conquistó a la audiencia.

El actor ha protagonizado más películas de la saga como Dead Man’s Chest, At World’s End, On Stranger Tides y Dead Men Tell No Tales. Tras las acusaciones de Amber Heard, Depp fue vetado de Disney.

Durante el juicio, fue cuestionado sobre si volvería o no a la franquicia en caso de que se lo ofrecieran a lo que respondió un rotundo no, que ni por 300 millones de dólares lo haría.