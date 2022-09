Kevin Vásquez y su difícil paso por “Amango”: “Hay mucha gente que no quería verme en TV”

Más de 500 millones de reproducciones en su canal de Youtube y más de 2 millones de seguidores tiene Kevin Vásquez, conocido por su rol en la serie infanto-juvenil Amango que también dio a conocer a rostros como Magdalena Müller, Denisse Rosenthal y Augusto Schuster.

“Primero entré como extra de continuidad porque no tenía un personaje armado, y luego de dos años de espera el proyecto se retomó y empezaron a llamarme. Estábamos todos esperando quien iba a quedar. Jamás pensé que lo iba a lograr. No existía un personaje para mí pero querían que esté cantando en el disco y crearon un personaje con mi mismo nombre”, cuenta sobre su llegada a la serie hace 15 años.

El cantante entró a la serie cuando tenía tan solo 13 años y su sueño se hacía realidad. Sin embargo, no contemplaba el lado B de hacerse conocido.

“Recuerdo una época en mi vida donde no podía ni salir a la calle porque era demasiado lo que generaba la serie en ese entonces”, comenta. Por otra parte, el joven cantante revela que no lo pasó tan bien con esta popularidad instantánea. “Yo nunca pensé que esto tenía una parte más o menos mala. Hace años atrás se pensaba distinto respecto a la gente que estaba en TV. Entonces ver a una persona con un problema de peso evidente, y con ademanes gays era muy chocante para muchas personas. Hay muchas personas que no querían verme en TV y les disgustaba tan solo el hecho de que yo existiera”, asegura.

“Fue un proceso de hacerse fuerte”, cuenta sobre la época donde le gritaban cosas en la calle y malos comentarios de internet.

Además el joven cantante, reveló que Canal 13 apoyaba este tipo de conductas de internet (que incluso fueron portada de LUN) porque le decían que esto le iba a ayudar a adelgazar. “Si yo hubiera querido, hubiera parado la serie. Si hubiese metido mano legal con abogados, si metía al Sename. Por amor a mis compañeros, decidí no hacer nada y mamarme todo el hate. Fue brígido. Me ponían entre la espada y la pared. Me decían ‘si tú haces esto, vamos a tener que cortar el programa’ y poco menos echar a todo el mundo. No podían competir mi abogado con los del canal”, recuerda.

“Exponían que era gordo y gay”

El cantante además recordó un episodio en el cual los hermanos Fabrizio y Nicolás Copano se burlan de él en un programa de televisión. “El humor en esa época era nefasto. Se estaban metiendo con un niño chico. Era lo más grave. Se comunicó uno de los Copano conmigo para pedirme disculpas y tomarnos un café. Yo no pude concretar nada, pero por lo menos si hubo en él algo de arrepentimiento y disculpas. Me comentó que estuvo muy mal lo que hizo. Yo acepté las disculpas pero ese daño es un proceso, hay un trasfondo traumático para una persona que está en la pre adolescencia. Estaba en una etapa super vulnerable en mi vida. Tenía 13 o 14 años. Exponían que yo era gordo y gay. Esa era mi carta de presentación por todo lo que habían hecho los Copano”, manifiesta.

El cantante también recordó las grandes exigencias de la producción en las giras y conciertos que realizaban; “Nos fuimos de gira. yo estaba con 40 de fiebre y con otitis. Me hicieron cantar igual. Me llevaron una enfermera que me puso penicilina y yo muriéndome en el escenario. Recuerdo que no quería hacerlo, pero no podíamos hacer nada porque estaba firmado el contrato y era”, rememora.

Producto del bullying solapado que sufrió Kevin durante su paso por Amango, decidió recluirse en su hogar, y no salir durante dos años: “Salía a la calle y me gritaban estupideces de esquina a esquina. Estuve encerrado como dos años. Ahí empecé a pulirme en la producción y crear mis primeras canciones. Después de eso me metí a Yingo”.