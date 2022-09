“Mostró la hilacha”: Gala Caldirola estaría furia tras enterarse del carrete “extreme” de Mauricio Pinilla

Esta teleserie tiene para rato y es que al parecer estaría recién comenzando, porque distintas informaciones están saliendo a la luz en distintos medios faranduleros, los cuales reportean la vida amorosa de Mauricio Pinilla.

Resulta que ahora Gala Caldirola estaría bien enojada con el exfutbolista por el carrete que apareció en redes sociales donde se le pudo ver conn la escort Natthy Chilena. Asi al menos lo aseguraron en Me Late, ya que los panelistas le preguntaron directamente a Laura Prieto, íntima de la maniquí española, qué había pasado con la bella española al develarse la polémicas escenas.

Esta noticia de interés farandulero nacional fue replicada en medios como ADN, donde replicaron la repuesta de Laurita Prieto y ojo con sus palabras:

“Gala está enfocada en su familia. Yo creo que con esto, cero futuro”, manifestó la uruguaya, agregando que lo ocurrido el rostro de Buen Finde “mostró la hilacha” y que ella misma como amiga le habría dicho “olvídate”.

Prieto, ahora panelista de Me Late, agregó además que Gala “Está chata de la chimuchina y eso le juega en contra”, aseguró. Aunque salió otra información que señala que Caldirola estaría bien cercana al ahora rostro de TVN.

Vecinos y vecinas “sapas”

Una información publicada por Infama.cl asegura que los vecinos de Mauricio Pinilla se fueron de lengua con el mencionado sitio y soltaron que Gala Caldirola se lo pasa en el departamento del exfutbolista, condominio donde también vive Tonka Tomicic.