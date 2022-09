Nació Domingo: el quinto hijo de María Luisa Godoy

Fue en el mismo “Buenos Días a Todos” que dieron a conocer que María Luisa Godoy ya dio a luz a su quinto hijo, Domingo. “Le mandamos un abrazo y un beso gigantesco a la Mari y a su familia. Que sea una bendición este angelito”, dijeron desde el estudio sus excompañeros del matinal.

Ya hace unas semanas, la animadora de TVN en “De tú a tú”, habló del diagnóstico de Síndrome de Down que tenía el bebé. “Con Nacho vivimos casi tres meses duros, porque lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas (...) Empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones. Entonces al parecer no es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa”, señaló.

Una reflexión que emocionó a la animadora fue cuando contó dos momentos que le dolieron particularmente: primero, enterarse de que hay países donde casi no hay niños con síndrome de Down porque los abortan. “Fue súper duro pensar cómo puede existir tanta gente que cree que una persona con una condición como la de mi hijo no merece vivir”, dijo.