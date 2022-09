“Necesito tiempo para descansar y mejorar”: Las sentidas palabras de Justin Bieber tras cancelar conciertos

Este martes, luego de varias especulaciones y trascendidos, finalmente se confirmó la cancelación los conciertos en Sudamérica (incluyendo Chile) que realizaría Justin Bieber, esto en el marco de su gira Justice World Tour.

La próxima fecha del cantante canadiense sería este 7 de septiembre en Santiago, Chile, dando un concierto en el Estadio Nacional, sin embargo, la productora confirmó que el show no se realizaría “por motivos personales del artista”.

Tras su show en Chile, Bieber se presentaría en dos oportunidades en Buenos Aires, Argentina (10 y 11 de septiembre), para luego recalar nuevamente a Brasil (14 y 15 septiembre) y cerrar el mes con un concierto en Ciudad del Cabo, Sudáfrica (28 de septiembre).

Incluso, según la web oficial del músico, su agenda contemplaba conciertos hasta marzo de 2023.

En esa línea, el intérprete de “Sorry” publicó un comunicado en redes sociales refiriéndose a la cancelación del resto de sus shows de su gira mundial.

“A principios de año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice Tour”, inició el cantante.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Actué en seis conciertos, pero me pasó la cuenta ”, añadió el canadiense.

En esa línea, Bieber relató que el pasado fin de semana actuó en el festival “Rock in Río”, sin embargo, manifestó estar extremadamente cansado luego de bajar del escenario , encendiendo sus alarmas respecto a su estado de salud.

“E el cansancio me venció y me di cuenta de que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento .”, manifestó el artista, para luego añadir que “me voy a tomar un descanso de las giras por el momento”.

“Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar ”, añadió