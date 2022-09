Participante de “El Discípulo del Chef” se enfureció tras nominación: “No quiero hablar, me da lo mismo”

Este martes en la noche, se vivió un tenso momento en “El Discípulo del Chef” tras nuevamente poner en peligro a un participante del equipo azul.

Todo comenzó cuando los equipos liderados por los chefs Sergi Arola, Carolina Bazán y Ennio Carota tuvieron que realizar preparaciones turcas, que fue la temática elegida para esta ocasión.

En el proceso, todos los equipos tuvieron varios problemas para escoger sus respectivos menús para presentarlo a los dueños que los restaurantes de dicha nacional.

El nuevo nominado

Posteriormente, los jueces determinaron que el ganador sería el equipo rojo, conformado por Carolina Erazo, Rocío Marengo, Valentina Ramos y Karen Bejarano; en segundo lugar se encontraría el equipo verde, liderado por Ennio Carota.

Finalmente, el cuadro de la chef “China Bazán” tuvo que decidir quién estaría en peligro de eliminación y determinó que Giovanni Cárdenas, el exMasterChef. sería el nuevo nominado.

“Odio este momento, ustedes saben lo incómodo. Lo he hecho dicho en otras oportunidades, hemos llegado a cocinar en equipo bien (...) son todos buenos”, comenzó a decir Carolina.

“A la persona que voy a nominar no es por alguna falla, es porque necesito que todas las personas que estén acá sean pilotos y no copilotos”, justificó la chef segundos antes de escoger a Cárdenas.

“No, desilusionado no porque eso es por algo mal que hiciste, pero si no algo mal, nada que decir. No quiero hablar de la esta, me da lo mismo”, lanzó el participante molesto tras ser consultado sobre la decisión de la líder de su team.