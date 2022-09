Daniela Castro confesó conflictos con Ennio Carota en “El Discípulo del Chef”: “Me hace sentir como idiota”

En el último capítulo de “El Discípulo del Chef”, Daniela Castro y Ennio Carota fueron protagonistas de un tenso momento, esto cuando el chef comenzó a dudar de las capacidad de la influencer para realizar un postre.

Todo comenzó cuando el italiano le pidió a su discípula preparar un kuchen para la sobremesa, por lo que le estaba dando todas las instrucciones para hacerlo. Sin embargo, la personalidad no se sentía cómoda y lo comentó en pantalla.

“Confía en mí. Es que Ennio no confía en mí”, se descargó de entrada.

“Ennio sí sé lo que estoy haciendo. Ya po, confía en mí que me estoy empezando a enojar. Es una masa de mierd...”, lanzó sin pensar.

Pese a la molestia de Dani Castro, el chef siguió corrigiendo cada paso de la influencer para que realizara la masa en una máquina, y desató la furia de la ganadora de la primera temporada de “Masterchef”.

“Si no confía en mí, si ya igual me chorié... Si me hacen hacer hue... de una forma... Si sé cocinar”, aseguró molesta.

“Es un postre fácil y me está haciendo sentir como una idiota”, concluyó la participante del equipo verde.