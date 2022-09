Ignacio Román no fue invitado a carrete de “El Discípulo del Chef” y ardió troya

Ignacio Román se ha caracterizado por no ser muy dócil en las grabaciones de “El Discípulo del Chef”. Ha tenido problemas con el líder de su equipo Ennio Carota, además de sus compañeros de cocina, lo que ha quedado, supuestamente, grabado a fuego en el participante, luego de que no lo invitaran a un carrete para celebrar el fin de las grabaciones.

Según Francisco Halzinki de “Me Late”, “en polémica terminó todo, lo único que faltó fue que se tiraran los sartenes con aceite en el rostro”.

De acuerdo a las versiones recogidas en “Mira Lo que Hizo”, Nacho Román en una oportunidad se paró y detuvo las grabaciones del programa, porque supuestamente “lo hicieron cocinar carne asada y no les gustó supuestamente a los jueces”, dijo Luis Sandoval.

“A raíz de aquello no lo habrían invitado a la fiesta”, dijo Sergio Rojas, quien le preguntó al respecto al mismo Román.

“No querido, fue por fuerza mayor, por trabajo. Pero igual no quería ir... usted me entiende y me conoce”, le respondió el participante.

Lo que se contrapone a lo que otro participante de “El Discípulo del Chef” le reveló a Francisco Halzinki: “No fue considerado porque no se llevaba bien con nadie”.