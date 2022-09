Lucero revela cómo son los ensayos de su hija y deja callados a quienes sólo critican

Lucerito Mijares sin duda está disfrutando al máximo su participación en la gira “Hasta que se nos hizo”, al lado de Lucero y Mijares, sus famosos padres.

La joven apenas está comenzando a despuntar como artista y aunque aún no se ha lanzado oficialmente, presentarse frente a una audiencia masiva en recintos como el Auditorio Nacional de la Ciudad de México no es cualquier cosa.

Recientemente circuló un video en el que Lucerito interpreta el tema “Rolling Down the River”, de Proud Mary, mientras Lucero la acompaña bailando y Mijares toca la guitarra.

En el clip es posible escuchar los gritos y aplausos de la audiencia que se rindió ante el talento de la joven. Por su parte, en redes sociales fanáticos destacaron la energía que derrochan juntos y señalaron que Lucerito tiene una gran proyección escénica.

Lucero publicó un mensaje con el que dejó claro el apoyo incondicional a su hija

“Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a mi nena, a nuestra hermosa @luceromijaresoficial adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo lo disfruta, es la MÁS.🌟♥️ Me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado! No me alcanzan las palabras. GRACIAS infinitas por sus aplausos y cariño para ella! 🙌🏼😍 #hastaquesenoshizo #luceromijares @oficialmijares”, se lee junto al video de la presentación.

Ahora, la llamada “Novia de América” publicó un video inédito de uno de los ensayos en el que se puede ver lo feliz que es su hija en el escenario.

“Mi @LuceroMijaresOf en los ensayos de #HastaQueSeNosHizo #LuceroMijares”, escribió la cantante.

Lucerito se ha estado preparando en teatro por lo que no es extraño ver lo mucho que ha crecido como artista así como la química que tiene con los músicos y miembros del staff. La joven lleva puesto un pantalón negro con una chaqueta rosa, además de su ya icónico cabello rizado.

En redes sociales muchos se han atrevido a criticarla por su aspecto e incluso han llegado a señalar que está donde está por sus famosos padres y no por talento propio. Sin embargo, es claro que se trata de comentarios llenos de prejuicios y que dejan ver que la sociedad presiona a las mujeres por verse y ser de cierta forma “para gustar”.

Lucerito ha aprendido a no hacer caso a las críticas: el apoyo de sus padres ha sido clave

En una ocasión, Manuel Mijares salió en defensa de su hija y reafirmó que le ha enseñado a no darle importancia a las críticas.

Fue en una rueda de prensa de los Premios Heat que el cantante dijo que tanto él como Lucero han aprendido a no hacer caso a las críticas y que es algo que le han transmitido a sus hijos.

“Tengo amigos cantantes que se clavan y contestan, ‘¿por qué me dijiste esto?’ [...] Ni Lucerito mamá ni yo somos de engancharnos con un mal comentario”, dijo.

El intérprete de Baño de mujeres, destacó que “La Beba”, como le dice de cariño, no pierde tiempo con los haters pues además de estar disfrutando del despliegue de su carrera, está concentrada en sacar adelante sus deberes académicos.

“Lucerito tampoco se clava en esto porque ella sabe que todavía no está en la carrera [...] No se clava en esto porque ella está metida estudiando “, agregó.

Por su parte, Lucero aseguró que desde que su hija comenzó a cantar, ha sido más cercana a ella.

“Hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo, estamos muy cerca en muchas cosas, muy unidas, y obviamente siempre hay alguien que esté pegadito con ella, y si no puedo ser yo es su papá, y sino alguien muy cercano de mucha confianza”, dijo en una entrevista.