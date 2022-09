Mila Kunis: la historia de cómo Ashton Kutcher pasó de ser su ‘crush’ a darle su primer beso y ser su esposo

Mila Kunis y Ashton Kutcher son una de las parejas más famosas y admiradas del mundo del espectáculo con una relación de 9 años y dos hermosos hijos.

Aunque su relación comenzó en el 2013, los actores se conocen desde hace muchos años, y siempre fueron grandes amigos, aunque ella sí estaba enamorada de él.

Así se conocieron Mila Kunis y Ashton Kutcher

Mila y Ashton participaron en la serie That 70′s Show, en 1998, interpretando a Jackie Burkhart y Michael Kelso, una pareja platónica.

Ella tenía solo 14 años y él tenía 19, por lo que se sentía un poco incómodo, y es que en realidad Mila mintió para quedar en la serie, y dijo que tenía 18, pero cuando se reveló su verdadera edad los productores estaban encantados con ella, tanto que la dejaron quedarse.

Incluso su primer beso fue con el actor durante la grabación de una escena para la serie, y durante una entrevista a People, Mila contó cómo fue ese momento.

“Yo estaba como, ‘¡Oh, es tan lindo, es el modelo de Calvin Klein! ... Luego pensé,’ ¿Tengo que besarlo? ' Estaba tan nerviosa e incómoda. Tenía el crush más grande con él”, dijo la actriz en el 2001, sin imaginar que sería su esposo y padre de sus hijos unos años más tarde.

Aunque ella sí se sentía atraída por él cuando grababan la serie, él no, pues la diferencia de edad era algo que lo incomodaba.

Además, el actor dejó la serie tras 7 temporadas, y decidió no renovar su contrato para una octava, aunque se mantuvo en contacto con todo el elenco, incluyendo Mila.

“Siempre nos mantuvimos en contacto después de la serie. Nos buscábamos para ver qué pasaba con el otro: ‘¡Oye, Dios mío! ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?’ No estaba pensando en él románticamente ¡en lo absoluto!”, dijo la actriz.

Luego, Ashton se casó con Demi Moore, y ya parecía imposible un amor entre Mila y él, pues además ella tenía una relación con Macaulay Culkin.

Su amor estaba destinado a ser y así comenzó su relación

Sin embargo, como lo que está destinado a ser sucederá Mila y Macaulay terminaron en el 2011, y Ashton casualmente también se separó de Demi.

En los Globos de Oro de 2012 Ashton y Mila se reencontraron y surgió de nuevo el amor de ella hacia él.

“Estaba mirando a mi alrededor, y había un hombre realmente hermoso desde atrás. Yo estaba literalmente como, ‘Oh, es un poco sexy’. ... Y luego se dio la vuelta y yo dije: ‘Oh, Dios mío, es Kutch’. Pensé que era lo más extraño que me había interesado este tipo, y era alguien a quien conocía desde siempre”, dijo la actriz.

Y esta vez, Ashton también sintió interés por ella, y en ese año decidieron ser “amigos con beneficios”, lo que no resultó pues ambos ya se estaban enamorando.

“Tres meses después ya no era divertido. Éramos increíblemente abiertos el uno con el otro en ese aspecto para hablar de nuestros sentimientos. Y empezamos a buscar a otras personas y al final de la noche nos hablábamos y nos veíamos. Terminábamos con más diversión y queriendo más hasta que me di cuenta que estaba nerviosa con saber que saldría con alguien más y que lo perdería, y hablé con él. Le dije que esto ya no me gustaba. Fue como: ‘sabes qué, en verdad me importas. Y no quiero arruinar esto, así que voy a irme antes de que esto se vuelva algo grande’. Y él me dijo ok”, contó Mila.

Esto le sirvió a Ashton para tomar la decisión que cambiaría sus vidas por completo, y es que le pidió que se mudara con él y allí comenzaron su relación.

En el 2014 tuvieron a su primera hija Wyatt, y se comprometieron, y en el 2015 se casaron , formando una hermosa familia.

En el 2016 tuvieron a su segundo hijo Dimitri, y ahora, viven su amor en una lujosa mansión ecológica, inspirada en un establo, alejados de la ciudad, y conectados con la naturaleza en los suburbios de Los Ángeles.