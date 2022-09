“No le creo”: El troleo de Monserrat Álvarez a Julio César Rodríguez tras confesar su rutina de ejercicios

Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez comenzaron su mañana comentando el pronóstico de lluvia de este jueves. Sin embargo, el animador aprovechó de contar su actual rutina de ejercicios matutinos, lo que provocó unas ácidas bromas de su compañera de estudio.

Todo comenzó cuando JC contó que “salí a trotar en la mañana, a trotar medio caminar, y estaba lloviendo...”.

La periodista sospechó de las palabras de su compañero, y preguntó incrédula: “Julio César, ¿por qué eres así? ¿De dónde sacas tanta energía? ¿A qué hora saliste a trotar?”.

“No le creo, no le creo”, se escuchó de unos de los camarógrafos de “Contigo en la mañana”.

“Aquí no te creen... Espérate, ¿subiste foto porque fue una excepción o estás realizando ejercicio regularmente?”, preguntó tras la defensa de Julio César.

“¿Cómo crees que soporto estas cinco horas en pie? Después el late, la radio, La Junta... Hay que responder en la casa también”, aseguró.

“Esa foto (una de Julio César vistiendo con buzo deportivo) no demuestra nada... Yo también me puedo poner una chaqueta de buzo. ¿Cuánto rato trotas?”, siguió su interrogatorio tras no creer ninguna palabra.

“Troto unos 25 minutos”, cerró JC Rodríguez.

Acá te dejamos la foto de la “rutina de ejercicios” de JC: