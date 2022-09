Pampita viajó a Chile a compartir con Benjamín Vicuña el momento más duro de sus vidas

Medios argentinos dieron cuenta este jueves del viaje que la argentina Carolina “Pampita” Ardohain realizó esta semana a Chile para reunirse junto a su expareja, el actor nacional Benjamín Vicuña, para conmemorar juntos el décimo aniversario de la muerte de su hija Blanca.

Según cuenta el portal TN, el viaje de Pampita lo hizo junto a sus cuatro hijos (tres que tuvo con el chileno: Benicio, Bautista y Beltrán) con el objetivo de estar junto al actor en la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de su hija y también para apoyarlo luego del fallecimiento del padre del actor, Juan Pablo Vicuña.

El dolor compartido por Pampita y Vicuña

“Es una costumbre que viajen cada 8 de septiembre, ya que los restos de la pequeña descansan en el Parque del Recuerdo de Santiago”, informó el medio transandino, que confirmó el viaje de la figura televisiva de su país luego de confirmar su aterrizaje en Santiago “desde la cuenta (de Instagram) de Ana García Moritán (la hija de Pampita y Roberto García Moritán)”, donde la argentina se reencontró “con una amiga de allá”.

“Es un momento muy triste. Acompañando por supuesto. Yo quiero mucho a toda la familia de Benjamín, a mí me trataron siempre como a una hija, me cuidaron mucho porque llegué sola allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida, alegrías y tristezas”, dijo hace unos días Pampita en entrevista con “LAM”, donde dio luces respecto del viaje a la capital chilena.

“Es un momento en el que toda la familia nos abrazamos, nos cuidamos, nos respetamos, nos acompañamos”.

El triste reencuentro entre Pampita y Vicuña, que junto a sus hijos conmemoraron hoy la muerte de hace ya una década de Blanca, lo dejaron ambos patente en sus redes sociales, donde la argentina publicó un video de su hija junto a la frase “Blanca, siempre en mi corazón”; y en el caso del actor, con otro video de la menor y una desgarradora reflexión donde reconoció que los 8 de septiembre serán un eterno dolor para él y “la gente que amo”.

“Esta fecha quedó grabada en mi memoria, en mi piel y en la piel de la gente que amo. Esta fecha fue definitivamente un antes y un después en nuestras vidas. Una fecha con la que jamás podré reconciliarme. Una fecha de mierda que eligió Dios para llevarse al primer gran amor de mi vida. Una fecha en la que ya nada me parece casual. Los septiembres grises cobran sentido”.

“Hoy, 8 de septiembre –no sabes lo que me cuesta escribirlo– se cumplen 10 años e intento cerrar un ciclo que comprende todos estos meses y todos estos años, todas las cartas, poemas y referencias con fotos tuyas, hija querida, que te fui escribiendo como una relación epistolar con el cielo. Hoy estás más acá que nunca, o yo estoy más allá. Hoy mi casa está habitada por tu cara, tus fotos y de tus recuerdos. Hoy mis hijos, tus hermanos, te nombran con alegría (creo que hicimos las cosas bien). Diez años que pasaron volando, como tú sigues volando cerca nuestro”.

“Diez años que comenzaron con la rabia, la negación la impotencia, más tarde la aceptación y luego la reconstrucción. El mismo Dios que te llevó, nos sostuvo, nos cuidó y hoy me regala vida, salud y nuevos desafíos. Jamás voy a terminar de entender el por qué, pero sí puedo mirar al fondo de mi alma y estar seguro de que nos acompañamos más que nunca, que estás. Que el 8 sea el signo de la eternidad, elijo pensar que no es un mero azar”.

“En este ciclo, sin duda la amistad fue fundamental para poder salir de zonas oscuras y dolorosas. En lo personal, estos escritos, poemas abstractos y acciones que compartí públicamente, me hicieron bien, me ayudaron. Cada uno de los comentarios que recibí, fueron como un silbido en medio de la niebla, como un cariño, un manto sagrado de protección y humanidad. Y eso, aunque parezca frívolo, me sirvió. Para empatizar, para tomar fuerzas, para transformarme inevitablemente en un pequeño referente de lucha y de dolor”.

“Aquí estoy, cerrando este ciclo y comenzando otros, embarcado en el proceso de escribir un libro, con mis limitaciones, con mi sensibilidad, con mis metáforas y mis carencias. Un libro que intentará sanar a muchas otras personas a las que, como a mí, una fecha les quedó marcada a fuego”.