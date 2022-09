Shakira: Se filtran fotos de sus peleas con Piqué

Siguen apareciendo pistas de lo que fueron los últimos meses de la relación entre Shakira y Gerard Piqué; llenos de ausencias, reclamos y falsos mensajes de amor. Ahora una nuevas fotografías de la pareja se han vuelto virales a dos meses de la polémica separación y tras conocerse el nuevo romance del jugador con Clara Chía Martí.

Shakira sigue cruzando un río revuelto, pues no solo ha tenido que hacerle frente a su separación, sino al acoso de los medios, la salud de su padre, los problemas legales en España, la nueva relación del padre de sus hijos y la pelea por la custodia de sus hijos: Sasha y Milan.

La relación de la colombiana se fue quebrando de a poco y unas nuevas fotografías han revelado como fue el último mes juntos.

Las discusiones de Shakira y Gerard Piqué

A través de las redes sociales fueron difundidas unas postales donde aparecen los famosos al borde de un yate junto a sus hijos y lo que debía ser un paseo familiar se convirtió en disputas y reclamos.

Las expresiones de la intérprete de ‘Antología’ delataron la fuerte discusión que mantenían en medio de Sasha y Milan, quienes permanecían sentados y cabizbajos junto a su padre, pues se encontraba de pie en la proa, muy ofuscada mientras señala con su dedo a Piqué, quien protesta con cara desencajada.

¡A los gritos! Desclasifican una intensa pelea entre Gerard Piqué y Shakira durante sus vacaciones https://t.co/i7f2JeHVYL >pagina El Amigo Arias.Publicas Marcas y Productos.

Publicacion Home/Twitter.com.Eddy Arias Arias.banilejoarias@hotmail.com+(31)645786824😡 — Nelson Eddy Arias Arias (@NelsonEddyAria) September 8, 2022

Los distintos encontronazos de ambos no han permitido que logren a un acuerdo en tribunales, pues Shakira busca mudarse a Miami junto a los niños, pero el defensor del Barcelona F.C. no se lo permite y ha rechazado distintas ofertas de la famosa.

Mientras tanto, la diva de años se ha enfocado en su carrera y su familia. Recientemente, le dedicó un emotivo vídeo a su padre con motivo de su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños al héroe de mi vida. Papito has pasado COVID, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues a tus 91 años enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites”, escribió en su cuenta de Instagram.