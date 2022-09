“Socios de la parrilla” vuelve con reencuentro de Arregui y Bodenhöfer: recrearán icónico final de “Ángel malo”

Este jueves, a las 22:30 horas, Canal 13 pondrá en sus pantallas el segundo ciclo del programa “Socios de la parrilla”, en el que Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot conversan, juegan, se ríen, se emocionan, comen y lo pasan bien en un quincho junto a variadas figuras del mundo del espectáculo.

La primera gran invitada de esta temporada será la actriz Carolina Arregui, quien, de esta manera, vuelve a estar presente en las pantallas de la estación en la que en décadas pasadas protagonizara importantes teleseries como “Ángel malo”, “¿Te conté?” y “Marrón glacé”, entre muchas más.

“Yo siempre llevo al 13 en el corazón, fue mi primera casa, donde aprendí tanto, donde me crié y después volví y también guardo los mejores recuerdos de proyectos como ‘Machos’ o ‘Brujas’”, confiesa a Publimetro la querida actriz nacional, agregando que “he vivido momentos maravillosos en Canal 13 y ahora sumo otro más como parte de ‘Socios de la parrilla’”

En el espacio realizado por la productora Mkzeta, Arregui recordará las teleseries que hizo con Jorge Zabaleta, recibirá saludos de sus cuatro hijos (Óscar, Miguel Ángel, Mayte y María Jesús), la menor de ellos la acompañará en el set, el director Óscar Rodríguez (su ex marido) le enviará una emotiva carta y en la última parte se reencontrará con su histórica pareja en telenovelas, Bastián Bodenhöfer.

Acerca de compartir con el hombre con que hiciera dupla en variadas producciones dramáticas, Carolina señala que “nunca me habría imaginado que viviría todo esto en este programa, que Bastián haya accedido a venir es una demostración de afecto, cariño y lealtad tan grande”, mientras que Bodenhöfer manifiesta que “estoy muy agradecido con esta invitación, nos nos veíamos hace como cuatro años con la Carola y es un agrado verla, me encanta… es parte de mis historia televisiva y siempre voy a querer compartir y estar con ella”.

Uno de los puntos más llamativos del reencuentro de esta dupla en “Socios de la parrilla” será que el equipo de producción les pedirá revivir la icónica escena del final de “Ángel malo”, aquella en que “Nice” está en su lecho de muerte y “Roberto” se ve destrozado.

Con una camilla de hospital en pleno quincho, se dará inicio a esta escena en la que Bastián Bodenhöfer querrá hacerlo desde otro lugar, como una humorada, ya que cree que es irreproducible lo que hicieron hace 36 años. La idea, dirá, será hacer algo al estilo de trabajo que tuvo con Carolina Arregui, “de repente más alocado y de improvisar”

Es así como este desenlace de “Ángel malo” en versión “Socios de la parrilla” tendrá a Jorge Zabaleta como director de escena, a Pancho Saavedra como médico y a Pedro Ruminot como el encargado de hacer el sonido del monitor de signos vitales. En escena, Bodenhöfer y Arregui jugarán y darán vida a un texto lleno de humor y de frases que sacarán carcajadas.

“Yo simplemente seguí a Bastián, él me dijo juguemos y creo que resultó simpático”, destaca la actriz, a la vez que el actor declara que “se me ocurrió hacer esto y yo creo que no cabía otra cosa que hacerlo desde una humorada. Nunca la habíamos revivido y si lo hacíamos tenía que ser desde un lugar distinto”.