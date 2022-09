“62% de este país quería lo mismo que yo”: Cristián de la Fuente se confesó tras el triunfo del Rechazo

Cristián de la Fuente estará como invitado en el nuevo episodio de “Podemos Hablar”, en donde se refirió a su activa participación en la campaña del Rechazo y a las diferentes reacciones de los ciudadanos por su polémica postura.

Todo comenzó cuando Jean Philippe Cretton le consultó sobre por qué se la jugó tanto por la opción que rechazaba la propuesta de la nueva Constitución.

“Porque yo creo que el 62% de este país quería lo mismo que yo y había que comunicarlo. El proyecto no era lo que la gente quería y cuando uno tiene la posibilidad de comunicarlo hay que hacerlo y me la jugué”, aseguró de entrada.

El animador del programa le preguntó el por qué soltó algunas lágrimas tras el triunfo, a lo que el actor dijo: “Es lo mismo que correr un Iron Man, es un cansancio, es una serie de emociones que cuando llega al final, uno dice esto pasó y toda esa angustia, esas emociones decantan, se van y uno se pone a llorar, lo que es normal, no es malo”.

Con respeto a las diferentes personalidades que se encuentran vinculadas a la derecha, pero que se restaron de participar en campañas políticas, el actor aseguró que “en este país si tu no estaba con la opción del apruebo te cancelaban y te hacían funas en las RR.SS. y eso tenía costos económicos, emocionales, personales y mucha gente no quería asumir esos costos”, sostuvo.

“Me decían que me iban a matar”

Tras dar a conocer su postura en diferentes espacios televisivos, Cristián de la Fuente confesó que fue víctima de varias amenazas e insultos de parte de sus seguidores.

“Han hablado algunas personas de amenazas ¿recibiste algo por el estilo?”, consultó JP.

“Si varias. Hubo un par que yo dije que podían ser de verdad y la denuncié. Al final, por suerte, no quedaban en nada. Me decían por Instagram, por mensajes directos, que me decían que me iban a matar. Era como si venías a tal lugar te vamos a matar, que tuviera cuidado, etc.”, detalló.

“Yo cuando di mi opinión y trabajé, yo sabía en lo que me estaba metiendo y había que jugársela porque había que trabajar para evitar algo que yo creo que no era bueno para el país”, expresó.

Finalmente, el actor enfatizó en que “hoy en día hay que trabajar por algo mejor” para Chile.