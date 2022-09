“Apareció Stefan Kramer y me dejó sin pega”: Renata Bravo reveló los motivos por lo que dejó de realizar imitaciones

Renata Bravo será una de las invitadas a capítulo estreno de “Podemos Hablar”, junto a Rocío Marengo, Cristián de la Fuente, Rodrigo Bastidas y Agustín Maluenda, más conocido como “Pastelito”, en donde la humorista repasará su larga trayectoria en televisión.

Durante el inicio del programa, Jean Philippe Cretton comenzó de inmediato con las preguntas al huaso y le consultó sobre las razones por las cuáles dejó realizar imitaciones, entre ellas la más popular: Evelyn Matthei.

“¿La verdad? Porque lo hago pésimo”, partió diciendo en tono de broma. “Nooooo, porque apareció Stefan Kramer y me dejó sin pega…”, confesó.

“Yo me acuerdo cuando lo conocí, yo lo llevé al -programa- “De pe a pa”, necesitaba un lindorfo, yo hacía la “sita Jeannette” y averiguamos quién podría ser y lo llamamos. Ahí lo conocí y cuando apareció me dice que era su referente, un referente de como no hay que imitar”, contó entre risas.

Después de relatar esta anécdota, Renata reveló los verdaderos motivos por los que dejó de lado estás rutinas. “La verdad dejé de hacer imitaciones porque fueron muchos años de mucha exposición que había gente que se enojaba mucho”, aseguró.

“En un momento no me importaba, pero a media que fue creciendo sentía que me hacía mal que gente me tuviera mala. Hoy estoy dedicada al stand up y estoy feliz”, sentenció en el programa de CHV.