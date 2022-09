“Lo pasábamos bien juntas”: Maca Ramis recuerda a Javiera Suárez

Macarena Ramis se sentó en el programa “Relaja2″ de TiempoX para hablar de su paso por la televisión, incluyendo sus años en el espacio nocturno de La Red. El conductor de TiempoX quiso destacar a su excompañera, Javiera Suárez, que falleció de cáncer en 2019.

“Nunca fuimos íntimas” confesó, “pero teníamos una relación increíble, súper buena relación, trabajábamos y lo pasábamos bien juntas. Éramos partners de elegir ropa, nos íbamos a comer después del programa, era un grupo súper choro que teníamos en esa época. Creo que fue la mejor época, para mí personalmente, del ‘Así Somos’ con la Javiera Acevedo, Salfate y Felipe Vidal”.

La muerte de Javiera Suárez la sigue encontrando súper heavy y dura, “la Javi era una persona súper alegre, positiva y empeñosa. La veías y tenía una sonrisa, unos dientes maravillosos, y siempre se estaba riendo”, recordó Ramis.

“Pero, ¿Quién dijo que la vida era justa?, yo cada vez me convenzo que pasan cosas no ma’ y lo encuentro tremendo. De repente, me aparece en algunas fotos o algo, y todavía me duele la guata, esas cosas que te cuesta creerlas, que te cuesta convencerte que son verdad”, dijo Maca Ramis sobre la muerte de su excompañera.

