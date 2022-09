“Necesitaba escucharte”: La sorpresiva llamada entre Mariano y Hernán

La historia entre los expololos de “La Ley de Baltazar” continúa, en el capítulo del jueves de la teleserie de Mega, por fin se dio el reencuentro entre Mariano y Hernán, aunque este solo fue por teléfono. El médico recibió una sorpresiva llamada de su examante, quien terminó la relación tras revelar que es gay a su familia y esposa.

Mariano comenzó dubitativo la llamada tras escuchar la voz de Hernán, y le dijo que quería saber de él. “Estoy bien, creo, tengo la sensación de que quedó claro que cada uno iba a ser su vida de aquí en adelante, y eso estoy intentando de hacer, estoy tratando de hacer mi vida, me ha costado un poco, pero estoy tratando”, le respondió.

El hijo del protagonista, le contó que lo llamaba porque se compró un terreno que le recordaba a su expololo, y que a los proyectos que no sucedieron por culpa de él. Mariano terminó confesándole que lo echaba de menos, “no me sirve de nada que me digas estás cosas”, el médico le dijo.

“Pensaba que tal vez nosotros podíamos seguir siendo amigos, por último por esta historia tan bonita que hemos tenido los dos”, Mariano le preguntó. “Por lo mismo, por esa bonita historia, es que a mí se me hace muy difícil ser tu amigo”, le contestó el médico quien terminó la llamada porque tenía que entrar a pabellón.

