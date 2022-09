¿Quién copió a quién? Karol G y Yailin La más viral desatan nueva polémica

Karol G sorprendió a sus fanáticos con la puesta en escena de su nueva gira “ Strip Love Tour” que acaba de empezar el pasado 6 de septiembre en Chicago y acabará el recorrido el 29 de octubre en Vancouver, no sin antes pasar por Miami, Toronto y Las Vegas.

Pero en lo que está centrada la ahora mismo es en dar el mejor espectáculo para sus fans. La ‘bichota’ pensó en todo y quisó dejar plasmada su esencia en todo el show al máximo.

“EL MAKINON” azul volando

Lo que más sorprendió a los fanáticos que acudieron a ver a Karol en Chicago fue la interpretación de Makinon. La artista analizó todo que su presentación lejos de ser algo convencional salió en un ferrari volando y cantando su exitoso tema “EL MAKINON”.

Karol G interpretando "El Makinon" desde un Ferrari con movilidad en el aire. pic.twitter.com/2TBvQ0gOqM — Karol G Reports (@KarolGReports) September 7, 2022

El código de vestimenta que manejó “La bichota” fue algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados e incluso les pidió a sus fanáticos que utilicen lo más cómodo para que puedan “perrear todas las mamis”.

¿Quién copió a quién?

La sorpresas no acabaron y cuando Karol G salió a interpretar su más reciente tema “Gatubela” encima de un corazón con espinas (símbolo de su tour) lució un traje sexy. Pero las cosas no acaban aquí ya que Yailin La más viral también lució un traje similar o por no decir idéntico al de “La bichota” y con una melena roja.

Karol G inicia su show "Strip Love Tour" dentro en un corazón gigante de espinas. pic.twitter.com/1bt3S2omAG — Karol G Reports (@KarolGReports) September 7, 2022

Los fanáticos de ambas no dudaron en salir en defensa de cada una y en algo que coinciden es que una copio a la otra y viceversa. “Tienen los mismos gustos, les gustaba Anuel”, comentó un internauta en redes. Sin embargo, el concierto de Karol G fue horas antes de la presentación de Yailin La más viral, pero existen diferencias en el traje, cada una luce de manera única y es su esencia la que destaca al momento de cantarles a sus fanáticos.