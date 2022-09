“Shakira es como el Ave Fénix”: aseguran que está más bella que nunca

Los fieles fans de Shakira están muy contentos debido al nuevo aire o respiro que ha tomado la cantante, pues en su más reciente aparición en el cumpleaños de su padre y luego tras su llegada a Londres, para cumplir compromisos laborales, se le ha notado más alegre, así como dispuesta a seguir adelante con su vida y su carrera.

Pues, más allá de la buena actitud o ánimo, la barranquillera sorprendió a todos con un inesperado cambio de look que hasta la fecha muchos han halagado, ya que la hace lucir más radiante, bella, hasta el punto de que la han calificado como un “Ave Fénix” que tras sus adversidades ha resurgido con más fuerza y brillo.

SI LA EXCLUSIVA ES ESTA DE HOY YA LO VIMOS https://t.co/QLFYayyvlL — Jair (@jairjesuscolj) September 8, 2022

Esto es algo que se ha podido evidenciar en las redes sociales en las que se han generado intensos debates sobre su nueva apariencia y actitud con la que demuestra que nada ni nadie la abatirá por completo. “Ya ha vuelto”, “Shakira es como él ave Fénix renace de las cenizas y vuelve más fuerte”, “Shakira siempre fue, es y será hermosa.... No necesita de un estúpido a su lado... Me agrada más la idea de saber sobre su trabajo, no creo que sea bueno hablar de lo que ella no quiere”, “Shakira siempre ha sido guapísima”, fueron los comentarios que surgieron tras su nueva aparición en la que además se le ve más serena y emocionada.

Shakira renació según sus fans

Incluso, hay quienes asegura que los nuevos “movimientos” de Shakira tienen que ver con un material que podría estar preparando para sus fans e incluso se ha llegado a especular que se trataría de un tema o propuesta que ella estaría haciendo para el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, esto aún no está claro, pues ni ella ni su equipo de trabajo a querido dar respuestas sobre ello a pesar que se la ha indagado siempre por ello. Además, también se pudo apreciar en su llegada a Londres que la cantante solo llegó a saludar a algunos paparazzi que estaban esperándola, pero no contestó ninguna pregunta sobre su expareja Gerard Piqué, razón por la que muchos cuestionaron a estos periodistas quienes perdieron la oportunidad de preguntar sobre sus próximos proyectos.

Durante esta pequeña intervención o encuentro con los medios se apreció que la intérprete de ‘Te felicito’ lucía un ajustado pantalón con estampado militar, una franela unicolor en verde oliva, así como unas botas negras que complementaban su atuendo muy rockero que siempre la ha caracterizado y con el que recibió múltiples halagos.