“Te pones a hablar hue..”: Paty Maldonado no aguantó broma de Cata Pulido sobre Raquel Argandoña

Un tenso momento se vivió durante la última transmisión de “Las Indomables”, en donde Paty Maldonado le paró los carros a Cata Pulido tras lanzar ácida broma sobre Raquel Argandoña.

Todo comenzó cuando la opinóloga se encontraba comentando una fotografía de ella hace 30 años, en donde aseguró que solamente se ha sometido a una cirugía estética, porque le dan miedo.

Posteriormente, contó que una de sus amigas tenía todo el rostro morado por una inyección, esto tras someterse a un procedimiento estético para disminuir las arrugas.

“Tú no tienes sentido del dolor, hue..., ¿a mí, una inyección aquí? ¡No, ándate a la chucha!”, expresó la exMucho Gusto.

“¿Esa amiga se llamaba Raquel Argandoña?”, lanzó sin filtro su compañera mientras reía.

Este comentario no fue tomado de la mejor manera por Maldonado, puesto que de inmediato le dijo: “No, no. No ves que te pones a hablar hue... y después me metes en el manso forro, hue...”.

“¡No! ¿O tú crees que la única amiga que tengo es la Raquel Argandoña? ¿Es la única amiga que tengo en el mundo?”, atacó Paty, a lo que Cata Pulido decidió cambiar de tema.