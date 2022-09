“Me tiene chata la pareja”: Raquel Argandoña se aburrió de Priscilla Vargas y Repenning

La panelista de “Zona de Estrellas” Raquel Argandoña ya no quiere saber nada de la nueva pareja de Canal 13, Priscilla Vargas y José Luis Repennig debido a la gran exposición mediática que han tenido los periodistas tras su salida de Mega, donde trabajaron más de 20 años para arribar al 13.

“¿Sabes qué?, ¿sabes lo que me pasa con esta pareja?”, señaló, según consignó Mira lo que hizo. “Me tienen ya un poquitito aburrida, que sí, que no, ‘que bueno que llegaste’, ‘que me siento sola’, ‘te vine a acompañar’”, lanzó la mamá de Kel Calderón, haciendo alusión que juegan al coqueteo pero se niegan a confirmar si hay algo más que una linda amistad.

“Calugazo”

Ante esto, su compañero de programa, el conductor Mario Velasco aseguró que el día que rompan el hielo y dejen aflorar las pasiones, el rating se irá al cielo, puesto que, al parecer, es que toda la gente está esperando ver. Que se besen frente a cámara y confirmen lo que para todos sería algo evidente.

“Cuando se chanten el calugazo en pantalla van a marcar 20 puntos”, señaló Velasco.

“Es que va a ser como obligado ya...” dijo Raquel y complementó “me aburrió la pareja”.

Y es que tras la confirmación que Repenning llegaba a Canal 13, su cara salía hasta en la sopa. De hecho su primer día chacoteó de lo lindo recorriendo todas las instalaciones y el tour oficial se lo hizo nada menos que su amiga personal, Priscilla Vargas.

La chacotera jornada de Repenning comenzó en el noticiero matinal, sorprendiendo a Polo Ramírez y siguió con una aparición en el reporte del tiempo conducido por Gianfranco Marcone. “¿Qué está pasando aquí?”, preguntó el meteorólogo tras la aparición del comunicador.

“Hoy llegué al canal y todavía no entiendo a dónde tengo que ir, así que voy a todos lados”, afirmó José Luis, quien fue cálidamente recibido por Gianfranco.