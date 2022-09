Rocío Marengo y su profundo dolor como mujer: “No me voy de este mundo sin ser madre”

La modelo argentina Rocío Marengo no aguantó las lágrimas en el programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, al relatar sus fallidos intentos por ser madre, confesando que es el gran dolor que tiene como mujer, pero aseguró que lo seguirá intentando y que no bajará los brazos hasta cumplir con su sueño.

“Yo este año intenté ser mamá, ya tengo 42 años y el resultado fue negativo, no salió como lo esperaba y fue muy duro, me ilusioné mucho”, confesó.

“Siempre sentí que iba a estar todo bien. Yo hice una fertilización in vitro, compré esperma y quise ser madre soltera e hice el tratamiento y no salió bien… lo pasé muy mal”, relató con profunda tristeza.

Además, explicó que a su dolor se sumó toda una presión social.

“La presión que viví, demostrar a mi familia, a mis amigas que estaba bien fue muy difícil”. Sin embargo, aclaró que estuvo muy apoyada por sus seres queridos.

“Quiero ser mamá”

“Hoy, quiero seguir intentando, yo quiero ser mamá, no descarto nada… obvio que me duele, no estaba en mis planes esto, sentí que mi vida iba a ser diferente, sé que me va a costar porque yo no me esperaba encontrarme con resultados como me encontré, pero hoy hay muchas maneras de ser mamá, no descartó nada”, aseguró.”, relató sin poder contener la emoción.

“Es uno de mis sueños, yo no me voy a ir de este mundo sin ser madre, no voy a bajar los brazos”.

Respecto al quiebre de su relación de ocho años, confesó estar tranquila y sin ganas de querer cortar definitivamente.

“Después de 8 años uno termina su relación y no estoy para empezar algo nuevo, tampoco siento que terminé con él. Estoy tranquila, viendo la jugada… no me entiendo tampoco (risas)… no es fácil cortar… fue un amor muy intenso de esos que es difícil de encontrar en la vida… estamos tratando de darnos otra oportunidad (...) Mi deseo de ser madre me puso a mí en otro lugar, con otras necesidades entonces me puse firme para ver qué es lo que él quiere. Mi sueño es claro, yo sé muy bien para donde quiero ir y él tendría que cumplir”.