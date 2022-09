“Una pesadilla”: Roberto Cox sufrió varios percances en su viaje a Londres para reportear

Chilevision decidió enviar al periodista Roberto Cox a reportear a Londres. La idea es unirse a las transmisiones de las actividades tras la muerte de la reina Isabel II. Por eso, ayer jueves anunció en su cuenta de Instagram que estaba a punto de abordar el avión, en compañía de un camarógrafo del canal.

Luego de más de 24 horas reapareció la noche de este viernes reportando su desaparición de las redes sociales a través de un video, en cual explicó que tuvieron muchos problemas para llegar a Inglaterra.

El registro grabado en el aeropuerto Heathrow de Londres llamó la atención también de medios como Página 7.

“Ya estamos acá. Nos tocó un viaje larguísimo, nos cancelaron vuelos y nos costó mucho llegar. Acá estamos con Nelson (camarógrafo). Estoy cansadísimo, pero lo vamos a lograr”, dijo Cox para luego agregar que se irían a un hotel y luego a las afueras del Palacio de Buckingham, para salir en vivo lo antes posible para CHV Noticias.

Como si fuera poco, Roberto Cox andaba con mala suerte, porque después apareció con otro video revelando un nuevo percance: Las filas para tomar un taxi eran interminables y aún no podía llegar al hotel.

“Son las 00:30 horas en Londres. Tras demorarnos más de dos horas en policía internacional, esta es la fila que hay acá para tomar un taxi. No llegan muchos, esto prácticamente no avanza. No sé si esto es siempre así en Londres, pero salir del aeropuerto ha sido una verdadera pesadilla, después de más de 24 horas de viaje”, finalizó.

