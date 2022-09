Acoso a sus modelos y más: el lado oscuro de Victoria’s Secret quedó al descubierto en su documental

Por muchos años se ha considerado a Victoria’s Secret como una de las marcas de lencería más sexy que siempre encantaba y sorprendía con sus modelos “perfectas”, con cuerpos delgados y cutis perfecto.

Los ángeles de Victoria’s Secret eran unas modelos que parecían inalcanzables y parecían todas unas muñecas entre las que hemos visto a Kendall Jenner, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Heidi Klum, y Tyra Banks.

Sin embargo, parece que no todo es tan bonito y perfecto como lo pintaban, y así ha quedado evidenciado en el documental Victoria’s Secret: Ángeles y demonios” que se estrenó en Hulu en julio.

Este documental muestra el lado más oscuro de la marca de lencería, y expone por todo lo que tienen que pasar las modelos que los representan.

Victoria’s Secret: las revelaciones más impactantes del documental

Jeffrey Epstein se hizo pasar por reclutador de modelos y abusó de mujeres

El documental revela que Jeffrey Epstein, quien fue condenado por una red de tráfico de menores en el mundo de élite, era muy amigo del director general, Leslie Wexner.

Estos hombres tenían una amistad profunda, donde ambos tenían cosas que el otro quería, como el dinero, personalidad y refinamiento, por lo que Leslie le permitió muchas cosas a Jeffrey.

Entre ellas, le permitió que Jeffrey, quien no trabajaba para Victoria’s Secret se hiciera pasar por reclutador de modelos para aprovecharse de las mujeres.

En el documental Cindy Fedus-Fields, ex directora general de Victoria’s Secret Direct, recordó que una ejecutiva de la firma le informó lo que Jeffrey estaba haciendo y ella se lo reportó a Wexner, y le dijo que lo frenaría, pero al parecer nunca lo hizo.

En 1997, la modelo Alicia Arden, quien posó para la revista Playboy, denunció a Epstein a la policía por abusar de ella, tras invitarla a un hotel con la excusa que buscaban modelos para la marca.

Según dijo la modelo Epstein la “agarró por el trasero, trató de desnudarla y le dijo que quería maltratarla”.

Y este no sería el único caso, investigaciones de periodistas revelan que pudo haber reclutado a niñas de diferentes partes del mundo engañándolas con trabajar para Victoria’s Secret.

Acoso y misoginia en Victoria’s Secret

También se vivió acoso dentro de Victoria’s Secret, y así se revela en el documental, donde varias exejecutivas acusan de comportamiento inadecuado a Ed Razek, quien era el responsable operativo de la firma y creador del desfile de los ángeles y shows en televisión.

A Ed se le acusa de tratar de besar a las modelos y además, pedirles que se sentaran en sus piernas.

Además, también se le acusó de misoginia, pues no estaba de acuerdo con incluir a modelos de talla grande o transexuales.

“¿Por qué no incluimos a alguien con la talla 50? ¿O con la 60? ¿No deberíamos tener a transexuales en nuestro espectáculo? No, no deberíamos. ¿Y por qué no? Porque el show es una fantasía” , dijo en una entrevista a Vogue.

Además, Wexner también se negaba a aceptar a mujeres de talla plus, embarazadas, o que eran mamás.

“Debíamos seguir la cerrada visión de estos hombres sobre cómo debe ser una mujer, una bomba sexual, (alguien con una imagen) inalcanzable”, dijo Sharleen Erneste en el documental.

Críticas de las propias modelos a la marca

También se conoció que las propias modelos llegaron a criticar a la marca, unas de forma directa, y otras de forma indirectas en las redes.

Un ejemplo fue cuando Bella Hadid tras participar en el show de Rihanna Savage x Fenty, que contó con modelos de todas las tallas, dijo que nunca se había sentido tan cómoda en ropa interior.

Esto fue toda una indirecta hacia la marca, pues ya había modelado en el desfile de Victoria’s Secret en ropa interior, por lo que dio a entender que en ese momento no se había sentido cómoda ni lo había disfrutado.

Wexner dejó el cargo de CEO en el 2020, y un año después la marca se despidió de su famoso desfile de los ángeles y ahora es una marca más inclusiva.

Y es que creó el Colectivo VS, que está formado por mujeres de todas las tallas y no solo modelos, también está la futbolista Megan Rapinoe, la esquiadora Eileen Guy y la modelo de tallas grandes Paloma Elsesser.