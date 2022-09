Tres de las mejores series para ver en Amazon Prime Video actualmente

Amazon Prime Video está causando sensación tras el lanzamiento de la serie El señor de los Anillos: los Anillos del poder, precuela de la saga de El Señor de los Anillos.

Luego del exitazo que fue la tercera temporada de The Boys, Amazon Prime vuelve a posicionarse fuertemente en la competencia, esta vez apostando con esta serie de la saga de Tolkien, en la que ha desembolsado más de $1000 millones de dólares, convirtiéndose en la más cara de la historia. Todo esto a la par que busca darle lucha al spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon.

Pero además de estas, Amazon Prime también ofrece otras seres de gran calidad en su catálogo; a continuación te contamos tres de ellas:

American Gods

“Un exconvicto se convierte en el guardaespaldas de una antigua deidad que anhela recuperar el poder que tuvo hace mucho tiempo”, cuenta la sinopsis. Esta se trata de una serie que explora a los Dioses de distintas mitologías aclimatados a los tiempos actuales.

La serie, que cuenta con tres temporadas, tiene un elenco está encabezado por Ricky Whittle, Emily Browning, Ian McShane y Yetide Badaki. Además, está basada en la novela escrita por Neil Geiman, autor de The Sandman.

Hannibal

Esta es otra historia adaptada de un libro, en este caso de El Dragón Rojo de Thomas Harris y se emitió en la cadena NBC. Se centra en el reconocido personaje Hannibal, un psiquiatra que, en secreto, es canibal, y este entabla un vínculo con el investigador del FBI, Will Graham.

Hannibal cuenta con tres temporadas y con un elenco estelar integrado por Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Caroline Dhavernas y Laurence Fishburne, además de la reconocida Gillian Anderson.

Upload

Upload es una comedia de ciencia ficción que presenta una interesante e ingeniosa premisa y se sitúa en el año 2033. “Un hombre elige su propio destino después de su prematura muerte”, nos dice muy suspensivamente la sinopsis.

La serie solo cuenta hasta ahora con dos temporadas pero este año ya Amazon Prime Video confirmó que habrá una tercera parte. El elenco está compuesto por Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards y Zainab Johnson.