10 películas de terror en Netflix que SÍ tienen buenas historias: te mantendrán al borde del asiento

¿Estás buscando películas de terror en Netflix para no dormir? La plataforma es un gran lugar para buscar. Y es que cuenta con un gran catálogo de horror repleto de cintas aterradoras que nos permiten disfrutar de unos buenos sustos, la adrenalina de estar aterrorizados y, además, una gran historia desde el sofá.

La sección de terror del servicio digital está en constante evolución. Gracias a la gran popularidad que tienen estos largometrajes entre sus usuarios, el gigante continuamente está añadiendo o produciendo nuevas tramas para su biblioteca con las que poner los pelos de punta a sus suscriptores.

Ahora, debido a la profundidad de su inventario de producciones terroríficas, a veces separar la calidad de la chatarra es difícil. Por eso, te presentamos una lista con las mejores películas de terror en Netflix en este momento (con aprobación entre el 80 y 100% en Rotten Tomatoes) para obtener su dosis de miedo.

Las mejores películas de terror en Netflix para no dormir

En esta encontrarás desde adaptaciones de libros del maestro Stephen King, hasta sagas cinematográficas. Hay para todos los gustos.

Deslízate hacia abajo para conocer 10 de películas de terror en Netflix para no dormir. Eso sí, te advertimos que algunos títulos son demasiado oscuros y deben verse con extrema precaución.

Su casa (2020)

La desgarradora y poderosa cinta de terror sigue a Bol y Rial, una pareja que huyó de Sudán del Sur, mientras intentan adaptarse a su vida como refugiados en una ciudad británica.

El largometraje, el primero dirigido por Remi Weekes, no presenta sobresaltos directos, sino que juega más con la parte psicológica. En Rotten Tomatoes, tiene una aprobación del cien por ciento.

El consenso de los críticos en la plataforma señala: “Con verdaderos sustos en cada pasillo, Su casa es una mirada aterradora a los espectros de la experiencia de los refugiados”.

Bajo la sombra (2016)

El filme de horror psicológico narra la historia de una madre y su hija atormentadas por un extraño mal en su hogar. La trama se ambienta durante la Guerra entre Irán e Irak en los años 80.

En Rotten Tomatoes, la cinta dirigida por Babak Anvari que se presenta como una alegoría a varios temas sociales cuenta con una aprobación del 99%.

“Bajo la sombra combina hábilmente géneros aparentemente dispares para ofrecer escalofríos efectivos con temas oportunos y un subtexto social que invita a la reflexión”, reza el consenso de los críticos.

CAM: cuenta bloqueada (2018)

La inteligente trama de terror sigue a una camgirl (modelo de cámara web) llamada Alice Ackerman. Un día como cualquiera, la joven descubre que una mujer idéntica a ella se ha apoderado de su cuenta.

A partir de entonces, se determina a hacer todo lo posible para desenmascarar a la ladrona que la suplanta y recobrar su identidad. En Rotten Tomatoes, el filme tiene un 93% de aprobación.

“Cam juega tanto con tropos de género de terror psicológico como con temas existenciales más oscuros. Su clara visión de las monótonas realidades de la vida de una cam-girl es a la vez refrescante y ultra-espeluznante”, dijo Ty Burr de Boston Globe sobre el tecno-thriller encabezado por Madeline Brewer.

Silencio (2016)

Dirigido por Mike Flanagan, el filme de terror clásico sigue la historia de una mujer sordomuda que debe sobrevivir al allanamiento de su casa ubicada en un lugar remoto por un asesino enmascarado.

“Silencio navega las aguas sangrientas de los thrillers de invasiones de hogares y los slashers incisivos para un puré de terror contemporáneo”, es el consenso de la crítica en Rotten Tomatoes, donde la cinta tiene 93%.

El juego de Gerald (2017)

La adaptación cinematográfica de la novela homónima de Stephen King sigue a Jessie y Gerald, una pareja que se va de viaje a una casa aislada en Alabama para revivir la llama de su matrimonio.

En su viaje, Gerald esposa a Jessie a la cama como parte de un juego pervertido, pero muere después de un infarto. Esposada y sin esperanza de ser liberada, ella empieza a oír voces y a tener visiones.

“Las actuaciones y la escritura son tan fuertes que es la atmósfera lo que te asusta más que nada. El juego de Gerald es una gran película tensa que no te complace ni te menosprecia. Te hará retorcerte de las mejores maneras”, aseguró el crítico Daniel Howat de Next Best Picture.

El filme tiene 91% de aceptación en el sitio web especializado antes mencionado.

1922 (2017)

El drama de terror está basado en otra aterradora novela homónimo de Stephen King y se trata de una películas de terror en Netflix para no dormir más oscuras en toda la lista.

La trama sigue a Wilfred James, un orgulloso granjero que decide asesinar a su esposa. Con este fin, convence a su hijo adolescente para ayudarlo. Los efectos del crimen son angustiosos en muchos niveles.

“1922 es una película que se te mete debajo de la piel. Mantiene un ambiente amenazante de principio a fin sin depender nunca de fórmulas o trucos usados en exceso”, opinó de Keith Garlington de Keith & the Movies. El filme tiene una aprobación del 91% en la ciberpágina antes citada.

Vampiros vs. el Bronx (2019)

Ambientada en el Bronx en Nueva York, la comedia de terror única y llena de giros cuenta la historia de un grupo de amigos que une fuerzas para rescatar su ciudad de los vampiros.

“En la aguda y socialmente consciente batalla de Vampiros vs. Bronx, la comedia y el horror se mezclan brillantemente y la audiencia es la ganadora”, dice el consenso de la crítica. Tiene un 90% de aceptación.

La trilogía de La calle del terror (2021)

Basadas en los libros de R.L. Stine, el terceto de películas de películas de terror y slasher están ambientadas en diferentes épocas (1994, 1978 y 1666) y narran la historia de una maldición que cayó sobre un pueblo.

En Rotten Tomatoes, la parte más votada es la que se desarrolla en 1966. La aprobación de la crítica de la historia bien escrita y encabezada por algunas de las talentosas estrellas de Stranger Things es de 89%.

Creep (2014)

Con un porcentaje de aprobación de 90, el largometraje de terror psicológico cuenta las vivencias de un camarógrafo que responde a un anuncio en Internet y llega a la casa de un extraño para grabarlo.

El hombre dice que desea hacer una cinta sobre su hijo a punto de nacer; sin embargo, sus peticiones comienzan a hacerse cada vez más y más extrañas mientras transcurren las horas.

“Una versión inteligente y extraña del horror de metraje encontrado, Creep es lo suficientemente inteligente y bien actuado como para mantener a los espectadores al borde de sus asientos”, concluyó la crítica.

Maldición en el tercer piso (2019)

El filme cuenta la historia de un hombre que se muda a una antigua casa con el fin de renovarla para su familia. A medida que la habita, vive una serie de eventos sobrenaturales, incluido un vecino encantador.

La ficción tiene un 84 por ciento de aprobación. “Maldición en el tercer piso demuestra que una buena historia de una casa embrujada a la antigua aún puede ser entretenida y le da un nuevo giro a la fórmula de género establecida”, fue el consenso de los críticos.