Angelina Jolie aparece junto a Pax y el joven se roba las miradas con su atractivo físico

Angelina Jolie es reconocida como una de las actrices más talentosas de Hollywood y a pesar de su separación con Brad Pitt ha sido aplaudida por las adopciones que hizo durante su matrimonio con el actor. Hoy en día aquellos pequeños a los que acogió como sus hijos, son todos unos adultos y brillan con sus propios talentos, causándole gran orgullo a la actriz.

La protagonista de ‘Maléfica’ suele aparecer con cada uno de sus primogénitos mientras va de compras o conoce algún lugar y en esta oportunidad le tocó a su hijo Pax Thien, el segundo de sus hijos varones.

Pax es un joven vietnamita que fue adoptado en 2007 por la ex pareja. Actualmente tiene 18 años y comparte el amor al cine al igual que sus padres, aunque él prefiere llevarlo a cabo detrás de cámaras.

Angelina Jolie y su hijo Pax Thien

La famosa fue captada con su hijo, mientras visitaban una tienda de mascotas en Los Ángeles, donde recogió una cama y suministros para su perro, según se puede ver en algunas fotografías colgadas en las redes sociales.

A diferencia de aquel pequeño al que se estaba acostumbrado a ver junto a Angelina, ahora es todo un adulto que se lleva elogios por su atractivo físico.

En su salida familiar se puede ver con una gorra violeta, playera rosa, pantalones negros y zapatos blancos.

En más de una oportunidad, ha trabajado en las producciones como fotógrafo. Así lo hizo en la cinta ‘First They Killed My Father’, haciendo toma de las imágenes fijas, también estuvo en el filme ‘Without Blood’, según contó su madre a la revista People.

“¡Trabaja duro! (…) Trabajamos bien juntos. Cuando un equipo de filmación está en su mejor momento, se siente como una gran familia, así que se sintió natural”, admitió.