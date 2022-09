Margot Kahl desclasificó su triste paso por Canal 13 que la alejó 20 años de la TV

La flamante animadora Margoht Kahl, rostro ícono del matinal “Buenos días a todos” en la década de los 90, excompañera de Jorge Hevia y Felipe Camiroaga, relató los duros momentos que le tocó vivir cuando llegó como toda una estrella a Canal 13, pero finalmente significó que se alejara de la televisión por casi 20 años, señalando en entrevista con el diario El Mercurio que “no me querían ahí”.

“Llegue allá pensando que iba a ser exactamente igual a lo que había vivido en TVN, que se haría un trabajo en equipo, pero no fue así. Imagínate que mi reunión de bienvenida fue para decirme que no me querían ahí”, recordó respecto a sus primeros días en la competencia.

Fue el año 2002 cuando se fue del matinal donde era la ama y señora, muy querida por los televidentes, para arribar como nuevo rostro de en el estelar “Por fin es lunes”, pero su paso se convirtió en una mala experiencia y su carrera terminó de manera abrupta.

“No tengo la certeza, pero creo que me contrataron sin que los equipos supieran y que se pueden haber sentido sobrepasados. Pero ese es un tema de gestión interna que no fue mi responsabilidad”, señaló respecto a la mala que generó su presencia

“El dolor más grande mío, si es que tuve alguno, fue tratar de entender lo que los seres humanos eran capaces de hacer con otro”, reflexionó Margot Kahl.

“Hasta entonces siempre había estado rodeada de equipos contenedores con los que podía tener confianza, sabía que había lealtad y que, si alguien quería decirte algo, te lo iba a decir en la cara”, agregó generando diversas reacciones.

Regreso a la TV

Dos décadas han pasado desde que Margot Kahl abandonó la televisión, la animadora que dejó un recuerdo imborrable en los televidentes chilenos regresará a TVN y a un programa franjeado vespertino en octubre llamado “Hoy se habla”.