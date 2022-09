“Me cansé de tus manipulaciones”: se filtró audio de discusión entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Los programas de espectáculos argentinos dieron cuenta este fin de semana de la última gran polémica que enfrentó el actor chileno Benjamín Vicuña, y que involucra a su expareja Eli Sulichin, con quien habría mantenido una fuerte discusión telefónica a tres semanas de haber terminado su relación amorosa.

Fue en “Socios del espectáculo”, del canal Eltrece, donde la panelista Luli Fernández presentó buena parte del diálogo que se dio el sábado pasado entre el actor nacional y la argentina, y que se filtró a la comunicadora gracias a las grabaciones que algunos testigos hicieron del llamado recibido por Vicuña luego de ir a entrenar a un gimnasio ubicado en el paseo Alcorta.

“Esta es la pelea final, sin lugar a dudas, y se dio el sábado a media mañana, entre las 11 y las 12 del mediodía, más precisamente en el paseo Alcorta. Muchos testigos. Hay incluso una grabación. Se lo escucha a Benjamín muy enojado, muy enojado. Y hay textuales terribles”, inició la panelista, quien expuso en su despacho que gran parte de la molestia de Vicuña pasó por “las manipulaciones” de las que habría sido víctima en su corta relación de ocho meses con Sulichin.

‘¡Basta de la China! ¡Basta de Carolina (Ardohain)! ¡Basta de tus amenazas! Lo bueno nada, yo ya vi lo bueno, esto se terminó. ¡Me tenés harto! ¡Sos una egoísta! — Benjamín Vicuña

Impotencia de Benjamín Vicuña

“Uno de los textuales que, aparte, me siguen llegando, porque el audio es muy pero muy largo, dice: ‘Me cansé de tus manipulaciones, estás todo el tiempo pendiente de lo que postea Eugenia (Suárez). Nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis chicos’. Esto pasa el sábado por la mañana, a media mañana, Benjamín Vicuña suele entrenar en el paseo Alcorta. Hay un gimnasio. Incluso hay un café en el interior del gimnasio. A mí lo que me cuentan es que esto habría pasado en una confitería, fuera de lo que son las instalaciones del gimnasio”, expuso Fernández.

“Suena el teléfono y arranca una discusión, que quienes la presenciaron se sorprendieron como fue levantando el tono, se sorprendieron en verlo a Benjamín como lo veían, muy pero muy enojado. No llegó a ser a los gritos, pero sí con el tono muy elevado, para que se lo escuche, y con reproches concretos”, continuó.

“Quienes trabajan en el shopping lo que me cuentan es que no era la primera vez que esto pasa. De hecho, ha habido situaciones donde los empleados de seguridad vieron como Benjamín, en el estacionamiento, en el parking del shopping, se aleja, se va a un rincón, siempre con este tipo de situaciones. Es decir, que no sería algo poco habitual, y textuales muy fuertes porque la discusión va levantando el tono”, insistió la comunicadora, quien agregó que esta discusión se dio en el contexto de los últimos eventos familiares que ha sufrido el chileno, con la muerte de su padre y la conmemoración de los 10 años del fallecimiento de su hija Blanca.

“‘Tu estás hace 10 días dale que te dale, enloqueciéndome’. Son textuales, por eso lo menciono así. ‘¡Basta de la China! ¡Basta de Carolina (Ardohain)! ¡Basta de tus amenazas! Lo bueno nada, yo ya vi lo bueno, esto se terminó. ¡Me tenés harto! ¡Sos una egoísta! ¡Me cansé de tus manipulaciones y tus amenazas!’. Se corta la llamada y vuelve a sonar y ahí viene el textual que creo es el más fuerte de la conversación, porque como ponemos en contexto, él viene de días muy tristes, muy difíciles. Se cumplieron los 10 años del fallecimiento de su hija (Blanca), falleció su papá”, explicó la panelista, quien al finalizar entregó el texto que, a su juicio, fue el que más enfureció a Vicuña.

“Una de las cosas que le dice (Vicuña a Sulichin) es: ‘Si tu padre se muere y tú me dices Benjamín no puedo seguir hablando, estoy muy triste, yo desaparezco para siempre’. Un poco, según mi criterio, pidiéndole piedad. Basta, no es el momento de la discusión”, finalizó.