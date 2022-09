Modelo brasileña adoptó un niño de un basurero y él no soportó la nueva realidad: regresó con su familia

No todas las historias de amor terminan en finales felices. Esto lo supo muy la actriz y modelo brasilera Carol Nakamura. Su idilio no era hacia un hombre, sino hacia Wallace, un niño que conoció en 2017 en un vertedero de basura a cielo abierto llamado Jardín de Gramacho, en Río de Janeiro, y del que quedó maravillada por su espontaneidad. Ella se sumó a las celebridades que rescatan a un niño de la pobreza.

Ella quedó encanta con Wallace, él le despertó su lado maternal y lo invitó a compartir Navidad de 2019 con ella, su esposo y su hijo Juan de 19 años. Antes de finalizar el año inició el proceso de adopción. Ella obtuvo la custodia compartida con la madre biológica. La vida para él cambió la vida de la noche a la mañana al niño.

Cambio de vida Se fue vivir con la influencer y su familia. Ella lo dio todo lo que a un hijo s ele pude y debe dar: casa, educación, amor, protección. Le compró muebles, juguetes y demás artefactos a los que el niño no estaba acostumbrado. Pero lo más importante es que lo matriculó en la escuela. Un hecho inédito que le costó mucho asimilar porque jamás había ido al colegio.

En materia académica fue muy difícil porque además de aprender, tuvo que hacerlo a distancia, ya que empezaba a correr la cuarentena radical mundial debido a la Covid-19. Este también resultó un gran retraso en cuanto a los papeles adoptivo se trataba.

La familia feliz

Ellos vivían felices, Carol aceptaba que tenía dos hijos y hablaba de ellos cada vez que podía. Fueron muchos de alegría que vivieron como familia. En sus redes publicaba imágenes de Wallace. La historia de la nueva familia era aplaudida y admirada por todos.

Pero no solo Nakamura expresa todo el amor que sentía por el niño, pues su esposo el actor Guilherme Leonel no dudaba en manifestar sus sentimientos: “Todo el que está cerca de mi sabe lo mucho que soñé con ser padre, cuidar un hijo, educarlo y ponerlo en el camino correcto. Corre, salta, nada, juega, pelea... Hoy hice realidad todos mis sueños con esta increíble mujer que tengo a mi lado. Simplemente no esperaba entrenar a un niño, y en tan poco tiempo ella sería mejor que yo”.

La polémica llegó con Instagram

La actriz no dudó en abrirle una cuenta en Instagram al niño, que alcanzó casi los 90 mil seguidores. Allí le mostraba a todos la evolución que el pequeño afortunado estaba teniendo, los bailes que tanto le gusta a Wallace le gustaba hacer.

La modelo compartía en la cuenta del niño todas las vivencias. Sin embargo, el panorama empezó a oscurecerse desde el momento en que abrió la red social, pues la celebridad escribió en la biografía del perfil: “Del basurero de Gramacho para el mundo”. Esto causó polémica entre la audiencia, que aseveró que la artista expuso demasiado e innecesariamente al niño. Aquí comenzó el final de la historia de hadas.

No soportó la nueva vida

Recientemente, la cuenta del Instagram del pequeño fue cerrada, lo que desató revuelo en los seguidores de la familia. Nakamura salió al paso y dio una lamentable noticia que le rompió el corazón: Wallace regresó a vivir con su madre biológica en el basurero.

En unos videos que compartió en sus historias, Carol expresó: “Las cosas no siempre salen como queremos, y no tenemos control sobre los deseos de los demás. Y lamentablemente su voluntad era irse, volver a la casa de su madre biológica”.

La modelo y su esposo detallaron que ellos tenían la custodia compartida de la madre, y que vivieron momentos difíciles porque Wallace, como no tenía ningún tipo de hábito: se enfurecía cada vez que le pedían estudiar, acostarse a dormir temprano o cepillarse los dientes antes de acostarse.

Entonces, llamaba a su mamá y pasaba meses en su antiguo hogar. Detalló que nunca ni se perdió ni se condicionó la comunicación con la familia biológica. Cuando Wallace se quedaba en su antiguo hogar, Carol lo llamaba y conversaba a cerca de cómo se sentía.

Esto molestaba a la familia Nakamura porque el niño dejaba de asistir a la escuela y no apoyaba en la disciplina. “Oremos y pidamos a Dios con mucha fe, que se encuentre a sí mismo, y sea un buen muchacho, dedicado, estudioso, trabajador. Y lleve consigo las enseñanzas de todos los días que pasamos juntos. Para todos los que piden incesantemente, esto es la verdad, la triste verdad, que no tenemos gusto en contar, porque nos duele, no esperábamos que fuera así”.

Ahora la modelo y su esposo se han centrado en sus proyectos artísticos, mientras piden a Dios para que les dé la sabiduría y en entendimiento para soportar el dolor de perder a “su hijo”.