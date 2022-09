Natalia Valdebenito hace fuerte descargo: “Una chica me dice que me vaya del país. Ella misma hace un tiempo, me había pedido ayuda”

La actriz y comediante Natalia Valdebenito publicó en su cuenta de Twitter una situación en relación con una mujer en Instagram, que le escribió que se fuera del país. Es así que Belén Mora adhirió y precisó que a ella también le pasó lo mismo. Todo esto claramente, en relación al resultado del Plebiscito.

“Una chica en Instagram me dice que me vaya del país. Esa misma chica hace un tiempo, me había pedido ayuda para publicitar sus productos. Pronto volverá a pedir ayuda. Y luego a decirme quizás qué cosa. Ese loop interminable de necesidad y violencia da para pensar”, escribió Valdebenito.

Así, Mora le respondió que ”Ufff lo mismo por acá”.

Tuit de Natalia Valdebenito Captura Twitter

Tras el Plebiscito...

“Entiendo que estén felices. Pero si sigo recibiendo amenazas a mi teléfono tendré que tomar otras medidas”, publicó Valdebenito, agregando que “hasta hoy no había querido tomar”.

Según publicó, seguiría recibiendo intimidaciones, a pesar que sus adversarios ideológicos se llevaron el rotundo triunfo. Por ese motivo, cuestionó que aún así la sigan hostigando.

“Celebren con amor. Esa era la consigna, ¿no? Ni felices dejan la violencia. ¿Eso es lo que se viene?”.