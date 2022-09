Natalia Valdebenito y Niño Poeta repasan a Rodrigo Sepúlveda tras emplazar a Boric

Continúan las repercusiones tras el duro emplazamiento que el periodista Rodrigo Sepúlveda le hizo al Presidente Gabriel Boric para que se refiriera a los fallecidos por culpa de la delincuencia, durante la conmemoración de los 49 años del Golpe Militar, donde se recordaban las víctimas de la dictadura. Recriminación que realizó en su programa Meganoticias Alerta, por la cual fue muy criticado en redes sociales.

Y una que no estuvo de acuerdo con sus palabras fue la comediante Natalia Valdebenito, quien salió a reprocharlo por opinar más como “rostro” que como periodista.

“Una falta de respeto a la memoria. No sorprende de un rostro más que un periodista. Hacen show con la empatía, pero en verdad no les importa nada ni nadie más que el status, la selfie con la fan, y la seguridad que lo están escuchando para alimentar su ego. Sigamos con la reina...”, criticó sin filtros desde su cuenta de Twitter.

Además, agregó “Me quedo con los que sienten. Con quienes lloran hoy. Con los que creen en la mirada y no se asustan con un abrazo. Me quedo con la memoria y con quienes sufren por ella. Con las mujeres luchadoras gritando justicia. Con quienes no están, con esos me quedo. ¡NI PERDÓN NI OLVIDO!”, cerró.

“Algo no cuadra”

Quien también salió a criticarlo fue Jorge Rivas el joven conocido como “Niño Poeta”, señalando que no le cuadraba la opinión del periodista, para luego mostrar una nota sobre la muerte de la Reina Isabell II.

“Un 11 de septiembre periodista “interpela” a presidente representando al pueblo para que se preocupen “de lo que importa”… ¿Y después una nota de 10 minutos sobre la Reina? Algo no cuadra”, escribió.

La defensa de Sepúlveda

“Me veo en la obligación de responder… Creo que se ha tergiversado tanto un hecho que es tan objetivo (...) Cuando veo mensajes, videos, diciendo que yo falté el respeto a detenidos desaparecidos, que yo no le di el valor al año 1973, nunca hablé de eso, nunca me referí a esa palabra”, aclaró.