“Woo, una abogada extraordinaria”: Park Eun Bin había rechazado el papel y esta es la curiosa razón

“Woo, una abogada extraordinaria” se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix y, por esa razón su actriz protagonista Park Eun Bin ha alcanzado la fama internacional, pues su interpretación logró cautivar al público.

Los espectadores han sentido mucha empatía con la historia de Woo, una abogada que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) y que posee una extraordinaria capacidad para desarrollar sus casos en la corte, sin embargo tiene dificultades para interactuar socialmente, por lo que debe enfrentar varios obstáculos en su camino.

“Woo, una abogada extraordinaria”

Sin duda, Eun Bin ha desempeñado la mejor de las interpretaciones, pero por poco no es ella quien le da vida a Woo, ya que en un inicio rechazó el papel y aquí te revelaremos las verdaderas razones.

Un papel como este tiene una gran responsabilidad y la actriz tenía esto claro, por eso reveló la verdad detrás de su primera decisión durante una entrevista con JTBC.

La razón por la que Park Eun Bin rechazó el papel de “Woo, una abogada extraordinaria”

Los aplausos no han faltado para la famosa actriz coreana, sin embargo la decisión de hacer esta interpretación no fue nada fácil para ella, ya que tenía miedo de ser irrespetuosa y, cuando leyó el guion por primera vez, sintió que no estaría a la altura del personaje.

“Lo que más me preocupaba era causar algún daño a los familiares de personas autistas; no quería ofender a nadie y no sabía si podría hacerle justicia a semejante personaje”, reveló durante la entrevista.

Por otro lado, la actriz ya se encontraba desempeñando un duro reto profesional al interpretar a una mujer y su hermano gemelo en otra producción llamada “El afecto del rey”.

Woo, una abogada extraordinaria. (Foto: Netflix.)

La producción sintió tanta fe por el profesionalismo de Park Eun Bin que prefirió posponer la serie un año antes que buscar a otra actriz.

“Decidí concentrarme en que, tal como mostramos en uno de los capítulos, la singularidad de cada persona autista es algo que no debemos perder de vista, y me enfoqué en la pureza de Woo como ser humano”, señaló.

Finalmente, la actriz puso todo su esfuerzo en la interpretación del personaje y los resultados han sido los mejores, ya que se ha ganado el cariño de millones.