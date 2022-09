Actriz de “Pituca sin lucas” denuncia violencia de género por vender fotos eróticas

La actriz de la teleserie de Mega “Pituca sin lucas”, Andrea Zuckermann, denunció violencia de género y recibir “odiosos” mensajes, tras darse a conocer que vende fotos desnudas en la plataforma para adultos Unlok, señalando que recibe “desubicados” comentarios de hombres en su cuenta de Instagram.

“Tengo muchísima tristeza por cómo mis compatriotas me tratan por simplemente abrir Unlok, y por cómo nos tratan a las mujeres chilenas que solo somos un aporte. Mucha violencia por las groserías y horribles palabras y fotos que envían por dm. Jamás pensé que el hombre chileno fuera tan odioso con nosotras”, lamentó.

“No son todos, obvio, pero que el 90% se demuestre así de agresivos es realmente muy doloroso. Cuando una persona sube contenido a estas plataformas, por las razones que sea, se espera respeto como mínimo”, afirmó.

Además, agregó que “cuando una persona adulta, modelo, actriz, artista, dueña de casa muestra sus atributos en tv, teatro, cine o sube contenidos en plataforma ‘Sensual’, por las razones que sea su motivación, se espera respeto como mínimo. No es para que llenen de comentarios groseros y degenerados tan violentos además”.

“Cómo tan penca el chileno”

Finalmente, hizo una dura crítica a los hombres chilenos, señalando que son ordinarios y una verguenza.

“Por qué tan rotos ordinarios sus mensajes dm? No saben ser respetuosos? Cómo tan penca el chileno? En serio el chileno es tan grosero por dm!? Que vergüenza mis compatriotas. Ni siquiera se esfuerzan en ser respetuosos??”, escribió.

“La #sensualidad es sana y NO DEBE SER AGREDIDA NI ATACADA NI DENOSTADA con groserías ni violencia verbal ni de ninguna manera. Lo he dicho y lo repetiré mil veces LO SENSUAL EN CONTEXTO ADECUADO NO HACE DAÑO, Y DEBE SER RESPETADO porque TODOS LOS CUERPOS SON DIGNOS DE RESPETO”, criticó.

“Las persona que no entienda “tiene serios problemas mentales y debiera tratarlo, porque de lo contrario EJERCES VIOLENCIA Y ESO HACE DAÑO A TODO EL ORGANISMO SOCIAL #NOVIOLENCIA #STOPBULLYING”, cerró su mensaje, recibiendo varias muestras de apoyo que también compartió en las historias.