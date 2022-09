De Los 80 a la Fashion Week: Actriz chilena se roba la película en desfile de Nueva York

La actriz Lux Pascal, quien participó en las series Los 80 y Narcos, fue la flamante asistente al distinguido evento de modas realizado en Nueva York, Estados Unidos, Fashion Week, invitada por la prestigiosa marca de lujo Carolina Herrera, según reveló el medio Las últimas noticias.

“Es mi primer evento de moda en Nueva York y la verdad es que todo me sorprendió mucho, porque no estoy acostumbrada a ir a este tipo de actividades. Todo fue bastante impresionante. En el cierre del desfile de Carolina Herrera me emocioné, porque la energía que traen las modelos, la selección del vestuario, el profesionalismo es una experiencia que te activa muchos sentidos”, explicó.

“Me sentí niña chica”

Radicada hace tres años en Estados Unidos, estudiando un magíster en actuación en la prestigiosa escuela Julliard, la hermana del también actor Pedro Pascal señaló que al estar presente en primera fila, sintió que se había perdido la mitad de su vida, debido a cómo las modelos llevaban la ropa, el diseño y la música que activaron sus sentidos, afirmó.

“Sentí que me había estado perdiendo algo toda mi vida porque es emocionante estar mirando este tipo de desfile que tiene mucha diversidad corporal. Todas las mujeres eran preciosas y muy distintas...me sentí como una niña chica”.

Incluso, le dieron ganas de desfilar, pero aseguró que es una disciplina de mucho trabajo y no es llegar y subirse a una pasarela.

“Claro que sí (me dieron ganas de desfilar”, respondió al medio, pero explicó que “lo vi con bastante humildad, con respeto y admiración. Este medio requiere de mucho trabajo y precisión”, comentó respecto al elegante evento realizado en el hotel Plaza, donde fue invitada gracias a la gestión de una amiga que trabaja en la prestigiosa marca y le indicó que hace tiempo la estaban ubicando.

Posteriormente, Pascal se lució en una sesión de fotos para Carolina Herrera que realizó en la azotea del hotel Nine Orchard del Dowtown y compartió en su Instagram.