“Hay onda”: participantes de “El discípulo del chef” revelan nacimiento de primer romance en el programa

El último capítulo de “El discípulo del chef” no sólo dejó como gran sorpresa el ingreso de tres nuevos participantes al estelar culinario de CHV, sino que reveló el incipiente romance que se estaría generando entre dos de los actuales concursantes.

Porque más allá del ingreso a los equipos rojo, verde y azul de Yuhui Li, Felipe Ríos y Marcelo Marocchino, la evidente buena relación que se ha dado estas semanas entre el exMasterchef Max Cabezón y la primera ganadora de “El discípulo del chef”, Miel Blanca, no quedó al margen del episodio.

Gala apunta a Max Cabezón

Principalmente, gracias a Gala Caldirola, quien en medio de la competencia de cocina reconoció que haría “todo lo posible” para que Cabezón (del equipo verde) se fuera al team azul, donde la española aseguró que podrá compartir con una mujer que siempre “se le pone una sonrisa” cuando hablan del cocinero.

“Con Max se verían muy lindos juntos, son muy parecidos. Deberíamos armarle una cita. Tienen onda. Yo sé que sí, porque cuando yo estaba en el (equipo) verde siempre trabajaba con Max y Max siempre como que me hablaba con mucha admiración de Miel”, confesó la hispana, una avezada experta en materias del corazón del programa de la señal privada, quien no tardó mucho en dejar su preparación para abordar a Cabezón.

“Max, queremos que te vengas al equipo azul. Te aviso que haremos todo lo posible con Miel pa’ que te vengas para allá. Te aviso nomás”, arrancó Gala, ante la sorpresa de Max, quien le preguntó “¿por qué?”.

“Porque sí. Eras mi partner de cocina, yo te extraño, y por ahí hay una chica que se llama Miel, que todos los días, cada vez que sale tu nombre, se le pone una sonrisa, así, como de oreja a oreja, y dice: ‘No, si es mi amigo’”, agregó Gala.

Ante tamaña confesión, uno que no aguantó meterse en la conversación fue el chef a cargo del equipo verde, el italiano Ennio Carota, quien le preguntó a ambos participantes si “¿a Miel le gusta Max?”.

“Parece que hay onda. Entonces yo, como buena compañera, voy a hacer todo lo posible para (...)”, respondió la hispana, quien fue interrumpida por Carota: “¿O a Max le gusta Miel?”.

Frente a tamaño acoso de la española y el italiano, al aludido no le quedó más que reconocer su buena onda con Miel, con quien incluso ha compartido fuera de pantalla (en la Recap Festigame 2022) y con la que en sus últimos posts de Instagram se han repartido comentarios y variados me gusta.

“A mí me gusta Miel. Pero me gusta su cocina, me gusta que sea ganadora. Me gusta que sea Otaku y que tenga el pelo rosado”, explicó un nervioso Max.

“Es una mujer maravillosa (...) y yo quiero ser la celestina entre Max y Miel”, sentenció una convencida Gala, quien finalmente debió dejar su labor amorosa luego que el chef Carota le diera un punto final a la conversación.

“¡A mí me gusta cuando cocina, no cuando se desconcentran!”, cerró.