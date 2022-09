¿Kel Calderón Kardashian Jenner?: la influencer cumplió su sueño y conoció a Kris Jenner en New York

Kel Calderón se encuentra en la semana de la moda en New York, disfrutando de las diferentes pasarelas de los mejores diseñadores del mundo. Sin embargo, la influencer aseguró que uno de los mejores momentos que vivió durante su estadía en Estados Unidos fue conocer a la líder del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner.

La matriarca y empresaria se encontraba en un importante evento de una marca de ropa, en donde también se encontraba la abogada chilena.

En este contexto, es donde la hija de Raquel Argandoña aprovechó la oportunidad para pedirle una selfie a la protagonista de “Keeping Up with the Kardashians”.

A través de su cuenta de Instagram, Kel compartió el registro: “Santa Kris Jenner, patrona de la prosperidad. Símbolo de abundancia y de todos los negocios exitosos, bendíceme con tu sabiduría y visión. Que jamás nos falte la creatividad, la perseverancia y la habilidad para sobrepasar cualquier escándalo o adversidad, que sigas siendo la queen máxima de tu imperio”, expresó en la publicación.

Asimismo, aseguró que este fue su “verdadero momento fan” en el desfile. “Le dije que la amo, le dije que es una DIOSA, le dije que me adoptara, que me secuestrara o que por último fuese mi manager”, aseguró.

“Le dije que me dicen Kel (que ya empieza con K) y que si no, puedo cambiarme el nombre a Stormi, True, North o lo que ella quiera, pero solo sonrió”, contó con más detalle sobre el encuentro.

“Puedo morir en paz”, concluyó la publicación y se llevó varios elogios de sus seguidores.

Acá te dejamos la fotografía: