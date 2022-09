Diana Bolocco se emocionó al hablar de su madre: “Mi mamá está enferma (...) lidiando con el tercer cáncer de su vida”

Eduardo Fuentes debutó en TVN con su programa “Buenas noches a todos”, en donde tuvo como su primera invitada a Diana Bolocco, quien se sinceró sobre la cruda enfermedad que aqueja a su madre, Rose Marie Fonck Assler.

Todo comenzó cuando el animador le regaló una foto de su progenitora y una camelia, lo que provocó lágrimas en la animadora.

“Todo lo que tiene que ver con mi mamá me provoca mucha emoción…”, partió confesando de entrada.

“Mi mamá está enferma, está bien, pero lidiando con el tercer cáncer de su vida y ella es lo más importante para mí y lo que más me pasa con su figura es que siento que he sido muy injusta con mi mamá”, enfatizó Diana.

Asimismo, recordó que durante su juventud quiso marcar sus diferencias con ella, pero hoy todo ha cambiado.

“Durante mucho tiempo quería marcar esta diferencia, éramos distintas, y lo que más me gustaría es parecerme más a ella”, sostuvo.

“Es un veneno”

Diana Bolocco habló sobre que están atravesando un duro momento familiar tras el diagnóstico de cáncer de su madre, Rose Marie Fonck Assler,.

“Ella se hace quimio cada 3 semanas, intravenosa, que es menos agresiva, dicen (...) es un veneno para el veneno, no entiendo nada de medicina, y es lo que existe hoy día, pero es una bomba atómica para el cuerpo”, contó.

“Tiene casi 87 años y no se queja. El otro día me dijo ‘estoy un poco cansada y fíjate que le voy a decir al doctor que me tenga dos meses sin quimio’”, contó el rostro de Mega.

Finalmente, reveló lo especial que son las camelias para ella, puesto que es la flor favorita de su mamá.