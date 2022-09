Fran Conserva se lanzó con todo: “Todos ofendidos porque no sabíamos de la realeza”

Francesca Conserva, panelista del programa “Milf” de TV+, confesó su molestia ante reclamos por no estar más informadas sobre el deceso de la Reina Isabel II. En la edición del lunes, las integrantes del panel hablaron sobre la muerte de la realeza inglesa sin mucho conocimiento formal del caso, sino más bien con datos anecdóticos sobre la Reina.

La hermana de Claudia Conserva se lanzó con todo en contra las críticas que recibieron, se dirigió a los televidentes para recordar que este espacio es para una conversación amena, “miren que ayer todos ofendidos porque no sabíamos de la realeza. Es una conversación, no vamos a profundizar, si no sabemos, pero mira que ahora todos se sabían todos los protocolos”.

“Fíjate que muy enojada la gente”, continuó, Andrea Hoffman agregó que la Fran ya le había contado de los comentarios de Instagram en donde las criticaron. Por otro lado, Berta Lasala realizó un mea culpa y reconoció que pudieron haber estado más informadas sobre la muerte de la Reina.

Conserva continuó con sus descargos, “¿Sabis qué? Ni siquiera lo íbamos a hablar, lo hicimos por tirar un poco de actualidads(...) hicimos una cosa linda, ¿Y qué pasa? Nos tratan de ignorantes, si quiere ver de la Realeza, vea a Neme, él sabe todo”.

Lasala en ánimos de relajara el espacio y sacar la mala onda “yo sé bastante de la Realeza, no sé en qué mundo viven ustedes, lo que pasa es que ayer yo estaba muy tímida. Pero, pregúnteme, ¿Quién se casa con quién? Yo sé todo, Meghan con Harry”, bromeó la actriz.

