“Los dolores nos ayudan”: Margot Kahl se confesó con Eduardo Fuentes

Margot Kahl, la reconocida animadora de televisión, volverá a las pantallas chilenas de mano de un nuevo programa en TVN tras diez años alejada. Antes del estreno de su programa, “Hoy se Habla”, que se estrenará el próximo lunes 3 de octubre, se sentó a conversar con Eduardo Fuentes en “Buenas noches a todos”.

En el programa de conversación, Kahl detalló diversos temas de su vida privada como su maternidad y el dolor de tener hijos viviendo en el extranjero, al igual que sus vivencias con el cáncer de piel que padeció. Fue un tumor localizado, más allá de la cicatriz no pasó a mayores, detalló la animadora, quien comentó que no puede tomar sol nunca más en la vida.

“En algún momento, me asusté antes que me dieran el diagnóstico, bueno yo me auto diagnostiqué, un día con me toqué (en la espalda), dije ‘Bah’, me fui a ver, me tomé una foto, me metí en internet y comparé con todas las fotos que había y dije ‘esto es’. Pedí hora al dermatólogo/oncólogo, y le dije ‘miré no sé, mi tinca que esto podría ser’ y claro, exactamente eso fue, lo confirmó la biopsia, pero también quedó todo muy limpio, perfecto. Te mentiría no lo alcancé a vivir como algo muy potente porque, la verdad, es muy benigno comparado con lo que han vivido otras personas”, confesó el rostro de TVN.

También detalló su pasó por Canal 13, donde no se sintió bienvenida cuando llegó a animar diversos programas en la señal, después de su salida tras 18 años en TVN. Le dieron a entender que no era querida, las críticas que le realizaron fue que encontraron que era “muy creíble” para el espacio. A pesar de esta experiencia, que admitió haberla pasado mal, no se arrepiente de su paso, lo comparó a quedarse en pana en auto, lo que no significa que el viaje haya sido una mala decisión.

“Yo creo que grandes cosas que uno ha aprendido en la vida, es en base de haberse equivocado, los dolores nos ayudan, lamentablemente, pero es así. Uno no aprende de las experiencias ajenas, aprende de las propias, por más que alguien te diga, ‘mira, no lo hagas o hazlo así'. Hasta que uno solo pasa por ese trayecto, que uno lo tiene que recorrer, uno no aprende, así somos los seres humanos, lamentablemente”, dijo la animadora.

Terminó su espacio hablando de su próximo programa, en donde compartirá la conducción con la actriz, Yamila Reyna, la periodista, María Elena Dressel, y Lady Ganga, cuyo nombre es María José Castro. El programa será de actualidad, pero no un noticiero, sino más bien una vista femenina de los hechos que acontecen para enriquecer el punto de vista con opiniones distintas.