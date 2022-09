“Para que puedas endulzar tu día”: Max Cabezón le entregó un tierno regalo a Miel Blanca en “El Discípulo del Chef”

Un romántico momento se vivió en el último capítulo de “El Discípulo del Chef”, en donde Max Cabezón realizó un adorable gesto para conquistar a Miel Blanca.

Unos minutos antes de la competencia, el cocinero tomó la iniciativa y sorprendió a la participante con un tierno regalo.

“Hola Miel. Te traje un chocolate para que puedas endulzar tu día y que te vaya bien en la competencia. Yo pensé que ibas a hacer algo dulce”, confesó tras entregar el pequeño obsequio.

Miel no supo reaccionar ante tal situación y solo atinó a reír nerviosamente. “Me encanta.. ¿Cómo corto el pescado ahora? Se la está jugando. Qué bueno. Me gustó. Veremos qué pasa”, comentó tras el gesto.

“Me encanta Max. Lindo, que trae esas cositas. Se la está jugando bien”, aseguró la participante.

Finalmente, Ennio Carota se molestó por el gesto de su discípulo: “¿Qué haces acá? Esto es El Discípulo del Chef, no es Tinder”, lanzó el chef.