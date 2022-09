Paty Maldonado predice un mal futuro para el Gobierno de Gabriel Boric: “El pueblo no se merece un presidente como usted”

Durante la última transmisión de “Las Indomables”, Paty Maldonado y Cata Pulido se tomaron unos segundos para hablar sobre el actor de conmemoración que se realizó en La Moneda por el 11 de septiembre y analizar el mandato del Presidente Gabriel Boric.

“En la medida en que tarados como diputados siguen huev... el país va a seguir dividido. Usted cree que un cabro de 15 años que va al cementerio a romper a destruir sabe lo que pasó el 11 de septiembre?”, comenzó a criticar la exMucho Gusto.

Asimismo, aclaró que “yo le doy las gracias a estos tarados porque, a medida que sigan haciendo esto, más descontenta está la gente con el gobierno porque ellos pagan el pato”.

Por otra parte, también aseguró que tras el acontecer político de estos días, este Gobierno no terminará del todo bien.

“Yo, bajo mi responsabilidad y mirando la cámara de frente, yo le veo un mal augurio a esto... le digo de verdad que yo no leo las cartas, no saco la suerte pero he vivido 72 años y en la política estoy metida muchísimo antes que usted. Yo llevo más de 60 años y conozco estas estrategias y tengo olfato”, comentó.

“El olfato que estoy teniendo en este instante no me huele bien, me huele a despeñadero”, complementó.

Finalmente, Paty Maldonado lanzó su ácida opinión con respecto a Gabriel Boric. “Yo lamentaría mucho eso porque, en el momento que a usted la vaya mal, que le está yendo muy mal, le va a ir mal al pueblo y el pueblo no se merece esto”, aseguró.

“No se merece un presidente como usted. Chile no se merece un presidente improvisado, un presidente que ha avalado la violencia y la sigue avalando y todos los que están al lado suyo”, sentenció en el programa de YouTube.